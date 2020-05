Conferenza Conte 16 maggio 2020: come guardare il discorso in diretta streaming e tv

Conferenza Conte 16 maggio 2020: come guardare il discorso in diretta streaming...

Sono diversi gli argomenti con i quali, da qui a poco, il premier Conte tornerà a rivolgersi agli italiani in diretta tv (oltre che qui su ‘Italia Sera’), attraverso i consueti canali di ‘all news’ – come RaiNews24 e TgCom24, SkyTg24 – ed online per mezzo dei social, come il suo profilo Fb, e da piattaforme come Youtube.

Dunque, alle 19.45 (ma in questi casi il ritardo è sempre in ’agguato’), il presidente del Consiglio prenderà spunto dall’imminente ‘step’ di lunedì 18 maggio, quando la maggior parte delle attività commerciali torneranno ad alzare le saracinesche. Una giornata le cui modalità sono state accordate fra tutte le regioni, appena ieri a Palazzo Chigi.

Conte illustrerà tutte le novità e le midure del nuovo dl

Quindi le novità legate agli spostamenti delle persone all’interno della regione di residenza, e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, puntualmente contraddistinte dalle severe norme di sicurezza ed igiene previste.

Conte riferirà il parere del Cts in merito alle riaperture?

In questo senso speriamo che il premier riferisca anche su quanto deciso dal Comitato scientifico in merito alle riaperture ‘ovunque’ – su quali basi analitiche – visto che – in termini contagi – purtroppo ancora oggi vi sono regioni come la Lombardia ed il Molise, esattamente all’opposto.

Conte, un discorso per certi versi prevedibile…

Dopo una prevedibile premessa ancora una volta articolata dal suo tipico ‘aplomb’ dialettico, dopo aver ripercorso l’odissea che il Paese ha vissuto in questi ultimi mesi, il premier entrerà nel merito e, probabilmente non risparmiando i suoi toni enfatici, tornerà a sottolineare all’occorrenza ‘la pioggia di fuoco’ (denaro), che si appresta a ‘benedire’ la ripresa dell’Italia, per poi chiudere ringraziando serenamente fiducioso.

Dunque, principalmente, si parlerà della stesura del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che trasformerà le misure in norme e, come dicevamo, anticipando il Dpcm sule riaperture, probabilmente pronto proprio per lunedì.

Conte spenderà il bonus sull’unità della maggioranza

Dopo le accese tensioni che nei giorni scorsi hanno ‘visibilmente’ messo a dura prova la maggioranza, non è poi da escludere da parte d Conte anche un intervento ‘pacificatore’, volto ancora una volta ad esaltare il lavoro svolto dell’esecutivo.

In queste stese ore il Presidente Mattarella ha firmato il decreto legge, dopo la l’lunga notte’ del Cdm. L’entra in vigore definitiva spetterà poi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

