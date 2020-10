Conferenza Conte 18 ottobre 2020, dove guardare il discorso oggi: diretta tv e streaming (Video)

La conferenza stampa di Giuseppe Conte oggi domenica 18 ottobre 2020 alle ore 18.00 in diretta tv e streaming. Grande attesa per il nuovo discorso del Premier Conte oggi, 18/10/2020, alle ore 18 in live streaming per annunciare le novità del nuovo DPCM.

La crescita dei contagi da Covid-19 continua a preoccupare e dunque il Governo ha deciso di aumentare le restrizioni per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus. Oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio si collegherà in diretta tv e streaming per annunciare a tutti gli italiani le nuove regole che entreranno in vigore già a partire dalle prossime ore per tentare di limitare i contagi.

Leggi anche: Dall’attività motoria senza mascherina, alle feste in casa, passando per i matrimoni: il Viminale ai prefetti

Tra le anticipazioni si vocifera di rendere lo smart working obbligatorio, bloccare gli eventi, più didattica a distanza per la scuola e le università e chiusura di palestre e piscine. Per quanto riguarda bar, pub e ristoranti, invece, si ipotizza la chiusura dei locali dalle ore 22 o 23.

Conferenza stampa Giuseppe Conte oggi 18 ottobre 2020: diretta tv e streaming

La conferenza di Giuseppe Conte del 18 ottobre si svolgerà alle ore 18.00 e sarà trasmessa in tv dai canali all news come RaiNews24, TgCom24 e SkyTg24 oltre che dai telegiornali come Tg1 e Tg5 che con buona probabilità daranno la linea per collegarsi live da Palazzo Chigi.

Chi desidera seguire in tempo reale l’evento in streaming potrà collegarsi su Facebook tramite la pagina del Premier o su YouTube nel canale ufficiale di Palazzo Chigi. Appuntamento alle ore 18 di oggi per le ultime news sul nuovo DPCM.