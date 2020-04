Conferenza Conte 26 aprile 2020: a che ora parla e dove vedere il discorso del Premier in diretta

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è pronto per una nuova conferenza stampa. Questa sera, domenica 26 aprile 2020, il Premier Conte si collegherà in diretta da Palazzo Chigi per un discorso che avrà come tema principale la Fase 2.

Come anticipato dal post Facebook del Premier Giuseppe Conte, infatti, l’appuntamento fissato per oggi è previsto alle ore 20.20 e sarà trasmesso in diretta streaming su Facebook e in televisione su Rai 1 all’interno del telegiornale TG1 e sui canale all news (SkyTg24, TgCom24 e RaiNews24).

Diretta Giuseppe Conte 26 aprile 2020 ore 20.20: dove guardare la conferenza stampa

Come scrive Giuseppe Conte: “Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi” e anticipando la conferenza in mattinata ha dichiarato: “Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown, ma il riavvio dovrà avvenire in piena sicurezza, a garanzia della salute pubblica. Il piano nazionale che stiamo mettendo a punto ci consentirà una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni”. Appuntamento alle ore 20.20 di stasera, 26 aprile 2020, per il nuovo incontro di Conte live da Palazzo Chigi.

