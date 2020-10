Conferenza stampa Conte 24 ottobre 2020: dove seguire la diretta tv e streaming

Nuova conferenza stampa Giuseppe Conte oggi 24 ottobre 2020 a partire dalle ore 20.30. Ad annunciare il nuovo discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’Adnkronos che in un articolo riporta la possibilità di una nuova diretta tv e streaming stasera, 24 ottobre 2020.

Secondo le indiscrezioni, infatti, il Premier Conte si collegherà in live streaming e diretta televisiva stasera alle ore 20.30 per annunciare i dettagli del nuovo Dpcm che servirà a tentare di limitare i contagi da Covid-19. Tra le novità del nuovo Dpcm si parla di chiusura anticipata per bar, pub e ristoranti, chiusure per palestre e piscine e lezioni da casa per studenti di superiori ed università.

Si vocifera anche la possibilità di limitare gli spostamenti tra le regioni ma la bozza del nuovo Dpcm è ancora in fase di costruzione e dunque per scoprire le novità del nuovo documento non ci resta che attendere l’inizio della conferenza di Giuseppe Conte.

Diretta conferenza stampa Conte 24 ottobre 2020: dove guardare il discorso del Premier

Il discorso del Premier Conte sarà trasmesso stasera, sabato 24 ottobre 2020, a partire dalle ore 20.30 in diretta tv e streaming. La conferenza di Conte sarà trasmessa in tv dai canali all news come Sky Tg24, Rai News 24 e Tg Com 24 e online tramite Facebook e YouTube. Per guardare il discorso di Conte live riportiamo a fine articolo il player messo a disposizione da Palazzo Chigi, visibile da PC, smartphone e tablet.