Conferenza stampa Conte oggi 13 maggio: possibile discorso del Premier al termine del CdM

Sarà oggi il giorno in cui il premier Giuseppe Conte parlerà alla nazione? Secondo alcune voci, la conferenza stampa del capo del governo potrebbe essere messa in calendario proprio nella giornata odierna, 13 Maggio 2020.

Leggi anche: Coronavirus, Decreto Rilancio 2020 testo definitivo oggi in CdM: le misure, bonus 800 euro, Reddito emergenza, fondo perduto, bonus bollette affitti, vacanze e bicicletta

C’è una febbrile attesa, se non altro perchè anticipata da tutti i rumors, le indiscrezioni e le ‘bozze’ di quel tanto agognato Decreto Rilancio che il governo da tempo sta redigendo, tra rallentamenti e ricerche di intesa, per poter sostenere appunto un ‘rilancio’ tramite sostegni economici a famiglie, imprese e autonomi e partite Iva che sono stati terribilmente colpiti dalla crisi da coronavirus: ma la certezza circa il momento in cui parlerà il premier Giuseppe Conte ancora non l’ha nessuno.

Sono però ore delicate e, nei fatti, si respira aria di novità: del resto, in seno alla maggioranza sembrano esser stati sciolti i nodi attorno a cui si era ingarbugliata la stesura del corposo Decreto Rilancio.

Dunque, la conferenza stampa del premier Conte si terrà oggi, mercoledì 13 maggio? Magari al termine del Cdm?

Proviamo a unire i punti e a fare chiarezza.

aggiornamento ore 1.46

Conferenza stampa Conte oggi 13 maggio: possibile comunicazioni del premier su Decreto Rilancio e aperture 18 Maggio

Mentre continua la lotta al Coronavirus in Italia, e si continua a parlare di ripresa e di lento ritorno alla normalità, oggi, mercoledì 13 maggio, si terrà il Cdm che dovrebbe approvare il decreto rilancio.

Si ritiene da più parti che il premier Giuseppe Conte possa dunque apparire in conferenza stampa insieme a Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia. Non ci sono ancora delle precisa conferme al riguardo, né ancora sull’orario.

Leggi anche: Quando arriva il decreto Rilancio: tutte le ultime news sul dl Maggio

L’ipotesi più caldeggiata è che l’intervento possa avvenire oggi 13 maggio in prima serata per poter fornire il picco di ascolto più ampio possibile nei riguardi di comunicazioni su interventi che toccano la stra-grande maggioranza della comunità italiana.

aggiornamento ore 8,14

Coronavirus, Fase 2, Decreto Rilancio, riaperture: ecco cosa dirà il premier Conte in Conferenza stampa

Diversi sono comunque gli elementi attorno a cui verterà il discorso di Conte. I punti all’ordine del giorno saranno, secondo una ricostruzione ragionevole dei dati:

Conferenza premier Giuseppe Conte 13 Maggio 2020: dove vederla, a che ora, streaming e diretta

Come di norma, le parole di Conte saranno trasmesse in diretta dalle principali emittenti televisive, sia sul digitale terrestre che su Sky, oltre che sul suo profilo ufficiale Facebook.

Quanto all’orario, è fortemente probabile come anticipato che l’intervento del premier arrivi in prime time o ancor più con chiarezza intorno alla fascia immediatamente successiva ai telegiornali delle 20.00 della sera.

aggiornamento ore 10,54