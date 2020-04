Conferenza Stampa Conte oggi 26 aprile 2020, nuovo discorso in programma: quando parla il Premier

Giuseppe Conte torna a parlare alla nazione dopo la conferenza stampa flash dello scorso 23 aprile 2020. Il Presidente del Consiglio, dopo aver aggiornato gli italiani su quanto avvenuto nel corso dell’Eurogruppo, tornerà in diretta tv e streaming per una nuova conferenza stampa live da Palazzo Chigi. Al momento dai profili social ufficiali di Giuseppe Conte non è ancora stata annunciata la data e l’orario di inizio del discorso del Premier Conte ma dalle ultime indiscrezioni non è da escludere un collegamento in diretta già dalla serata di oggi, domenica 26 aprile 2020.

Intanto su Facebook il Premier Giuseppe Conte scrive: “Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown, ma il riavvio dovrà avvenire in piena sicurezza, a garanzia della salute pubblica. Il piano nazionale che stiamo mettendo a punto ci consentirà una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni”.

Quando parla Conte: data e ora del nuovo intervento del Presidente del Consiglio

Questa mattina, inoltre, su Repubblica ha rilasciato un’intervista e ad una domanda del giornalista il Presidente del Consiglio ha risposto che annuncerà il nuovo piano “al più tardi all’inizio della prossima settimana”. E visto che già dalla giornata di domani, 27 aprile 2020, inizieranno a riaprire alcune aziende, non è escluso che in serata assisteremo ad un nuovo discorso in diretta del Presidente Giuseppe Conte.

Non ci resta ora che attendere nuovi informazioni ufficiali da Palazzo Chigi per comprendere meglio quando parla Conte e dove seguire in tempo reale l’intervento del Presidente del Consiglio che aggiornerà la nazione sulla fase 2 e le regole da seguire nelle prossime settimane per contrare il Coronavirus.