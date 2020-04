Conferenza stampa Conte oggi, venerdì 10 aprile 2020: l’annuncio del premier su Twitter

“Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte sul suo profilo twitter pochi minuti fa, annunciando che darà aggiornamenti e spiegazioni sulla posizione dello Stato Italiano in conferenza stampa oggi, venerdì 10 aprile 2020. “Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi” continua il suo tweet.



Conferenza stampa Conte 10 aprile: a che ora, quando, dove vederla. Cosa dirà il presidente su Europa, nuovo decreto, lockdown fino al 3 maggio e possibile fase 2

Facile immaginare che l’argomento principale della conferenza stampa odierna sarà l’ormai quasi certo prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. Il premier in precedenza avrebbe dichiarato: “Non siamo nelle condizioni, al momento, di riaprire le attività produttive perché rischieremmo di far risalire la curva dei contagi e di vanificare i risultati che abbiamo ottenuto con le misure messe in atto dal Governo“.

Non si sa ancora l’orario esatto della conferenza stampa di Giuseppe Conte prevista per oggi, venerdì 10 aprile. Probabilmente, l’appuntamento verrà comunque fissato in prima serata, prima del collegamento con la Via Crucis con la presenza di Papa Francesco.