Confesercenti, a Napoli sostegno al commissario Camera commercio per aiutare economia

Si è svolto ieri un importante incontro tra il commissario straordinario della Camera di commercio di Napoli, l’ex Prefetto Raffaele Cannizzaro, e il presidente di Confesercenti Napoli, Vincenzo Schiavo. Il dialogo ha avuto come tema principale le future iniziative di sviluppo dell’ente a favore dell’economia locale.

All’incontro, oltre a Schiavo, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente nazionale di Confesercenti con delega al Mezzogiorno, erano presenti anche il coordinatore di Confesercenti Napoli, Alessandro De Santis, e l’avvocato Daniele Marrama.

Durante il confronto, Schiavo ha confermato la piena fiducia nell’operato del commissario Cannizzaro e ha ribadito l’impegno di Confesercenti a collaborare per sostenere l’economia cittadina, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle imprese del territorio.

Ha detto Vincenzo Schiavo: “La Camera di commercio è un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo economico delle nostre imprese. Siamo certi che il commissario Cannizzaro, uomo di elevata esperienza amministrativa, saprà presto intuire di cosa ha effettivamente bisogno la Camera di commercio di Napoli. E, nonostante si sia insediato da poche settimane, siamo sicuri che saprà scegliere i passi da compiere. Il commissario in questo percorso troverà la totale disponibilità a collaborare da parte di Confesercenti, in modo da svolgere il suo ruolo nelle migliori condizioni possibili. Siamo pronti a indicargli le necessità degli imprenditori e delle imprese del nostro territorio, cercando di mettere a sua disposizione tutte le informazioni in possesso della nostra storica struttura confederale che ha più di 70 anni. Noi di Confesercenti crediamo che solo collaborando, tutti insieme, con le altre associazioni, e unendo le forze e le conoscenze, potremmo sostenere il lavoro difficilissimo che attende il commissario della Camera di commercio di Napoli. E’ questa, a nostro avviso, l’unica via per favorire l’economia del nostro territorio”.