Confronta i prezzi iPhone, dove conviene comprarli a Luglio 2019 i top Apple, paragone tra volantini

In queste giornate calde di Luglio 2019 in cui si parla di saldi e le grandi aziende specializzate in tecnologia si sfidano a suon di volantini, tra i tanti prodotti oggetto del desiderio degli italiani ci sono sempre loro, gli iPhone.

Gioiellino della Apple, smartphone per eccellenza, l’iPhone è il sogno nel cassetto per tantissimi utenti, che spesso si fanno spaventare dai prezzi esorbitanti.

Ma è proprio così?

Esistono, in realtà, possibilità di accedere agli iPhone anche a condizioni convenienti: specialmente in queste giornate in cui, volantino dopo volantino, le grande aziende del settore di sfidano. Non ci credete? Provate per credere.

Ecco i prezzi più convenienti per gli iPhone di Luglio 2019: confronta i prezzi e paragone tra volantini per comprare con saldi e sconti

Categoria per categoria, infatti, i vari iPhone entrano a pieno diritto nei volantini di sconto e di saldi estivi di Luglio 2019.

Si parte ad esempio con iPhone XR, l’evoluzione della versione X, quella che per alcuni, in pratica, viene considerata la più ‘economica’ del ramo.

L’azienda di Cupertino punta molto ancora oggi sugli iPhone XR, che però viaggia comunque a cifra alte.

Tuttavia, occhio: spuntano offerte incredibili, considerati i prezzi di media. Il più conveniente tra i prezzi è quello offerto da Expert fino al 24 Luglio come da volantino. Costa 799 euro, con uno sconto di 150 euro dal prezzo di listino per il modello a 12gb.

La stessa Expert offre la soluzione a 64 gb a cento euro di meno: quindi iPhone XR a 699 euro, con un risparmio di 190 euro dal prezzo di partenza.

E ancora, Expert propone una versione un pò agè, iPhone 7, a 399 euro, con risparmio di 150 dai 549 iniziali per la versione de 32gb.

Identica all’offerta di Expert è, del resto, quella di Unieuro, che propone iPhone XR a 128gb a 799 euro, fino al 25 Luglio.

Confronta i prezzi iPhone di Luglio 2019: dove conviene comprarli

Entro la stessa data, Unieuro offre invece la versione non-plus-ultra del top di gamma, vale a dire iPhone XS Max alla cifra invogliante di 1,179 euro.Si risparmia, dalla partenza di 1,289 un totale di 110 euro, pari all’8% del valore di base.

Se si vuole puntare sulla versione ordinaria del top di gamma, quindi iPhone XS, invece, il prezzo di Unieuro nell’attuale volantino è di 1059 euro, con risparmio di 130 sui 1189 di partenza, pari al 10% in meno.

L’offerta relativa all’iPhone XS di MediaWorld, invece, dura di meno (fino al 17 Luglio) ma con prezzo rateizzabile in 20 rate da 54,95 al mese, per un totale di listino che dai 1199 euro e scende ai 1099 totali.

Per l’XR, invece, l’offerta rateizzabile porta a una rata di 39,95 al mese per 20 mesi per un totale di 799 euro abbassato dagli 849 iniziali.

In alcune versioni di volantini Euronics, poi, fino al 17 Luglio, ci sono offerte relative all’XR 128gb pari a 829 euro abbassate dai 949 iniziali (meno 120 euro quindi) con dieci rate da 82,90 euro.

La versione da 64gb, invece, è proposta a 749 euro con riduzione di 140 euro.

Per altri modelli, come l’XS Max 64gb, la cifra proposta è di 1129 (meno 160 euro dal prezzo standard), rateizzabile in dieci mesi da 112,90 euro cadauno.