Congo, arrivano i primi vaccini contro il vaiolo delle scimmie

La Repubblica Democratica del Congo ha ricevuto la sua prima spedizione di quasi 100.000 vaccini Mpox, noto precedentemente come vaiolo delle scimmie. Questo traguardo, annunciato dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie africani (Africa CDC), in collaborazione con l’autorità europea Hera e Bavarian Nordic, segna un’importante fase nella lotta contro la malattia. Entro la fine della settimana, il numero totale di dosi disponibili salirà a 200.000. La distribuzione dei vaccini è fondamentale per affrontare l’epidemia in corso, che ha visto oltre 4.900 casi confermati e più di 620 decessi nel 2024.

I vaccini Jynneos, con un totale di 99.100 dosi, rappresentano un significativo progresso nella gestione dell’epidemia e nella protezione della salute pubblica in Africa.

Aggiornamento ore 8

Il direttore generale di Africa CDC, Jean Kaseya, ha annunciato che il numero di dosi disponibili in Repubblica Democratica del Congo raggiungerà le 200.000 unità entro la fine della settimana. Questo incremento sarà cruciale per migliorare la copertura vaccinale e sostenere gli sforzi di contenimento della malattia. La distribuzione di queste dosi rappresenta una strategia fondamentale per limitare la diffusione del Mpox e proteggere le comunità vulnerabili, in particolare gli operatori sanitari che sono in prima linea nella lotta contro l’epidemia.

Aggiornamento ore 8,30

Dall’inizio del 2024, la Repubblica Democratica del Congo ha riportato oltre 4.900 casi confermati di Mpox e più di 620 decessi. Questo panorama preoccupante sottolinea l’urgenza di una risposta sanitaria efficace e tempestiva. L’introduzione dei vaccini Mpox rappresenta una misura decisiva per contrastare la malattia e salvaguardare la vita dei cittadini. Il vaccino non solo aiuterà a ridurre la diffusione dell’infezione, ma proteggerà anche le popolazioni vulnerabili e garantirà un supporto vitale agli operatori sanitari coinvolti nella risposta all’emergenza.

Aggiornamento ore 9