Consegne a domicilio: i migliori siti per ordinare la spesa a casa (e non solo)

L’emergenza Coronavirus in Italia ha costretto tante realtà commerciali a dover chiudere: dai ristoranti ai negozi per animali ma anche estetisti, parrucchiere e attività commerciali come negozi di abbigliamento, profumerie e molto altro. In questo periodo di quarantena molti italiani hanno riscoperto la comodità delle consegne a domicilio e numerosi supermercati, ristoranti e pizzerie si sono attrezzati per consentire a tutti i cittadini di avere la possibilità di ordinare la spesa a casa, i servizi di delivery stanno registrando una crescita senza precedenti: sempre più persone ricorrono a siti web e app per acquistare prodotti da farsi recapitare direttamente a casa.

Sono numerosi i progetti web nati per aiutare gli italiani in questo momento di lockdown, molti di questi servizi resteranno attivi anche dopo il 4 maggio poiché, come già anticipato anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, purtroppo, il Covid-19 non sparirà nella Fase 2 ma “semplicemente” dovremo imparare a conviverci.

Consegne a domicilio e app per evitare le code al supermercato, la tecnologia aiuta gli italiana in quarantena

Da qui l’idea di sviluppare piattaforme online in grado di facilitare il compito a milioni di italiani che per evitare di uscire di casa preferiscono lavorare in smart working e prenotare la spesa in rete per poi farsela recapitare a domicilio. Tra i tanti servizi web nati per far fronte all’emergenza Coronavirus non possiamo non citare il progetto Filaindiana.it, un portale interattivo che permette di visualizzare su una mappa i supermercati nelle vicinanze e scoprire quanta fila c’è. Grazie alle segnalazioni degli utenti che usufruiscono del servizio, infatti, risulterà più semplice scoprire i tempi di attesa previsti prima dell’ingresso.

Un altro portale nato in queste settimane di lockdown per tutta Italia è iorestoacasa.delivery, una piattaforma che cataloga tutte le attività commerciali che offrono il servizio di consegna a domicilio in tutta Italia: è sufficiente inserire il CAP della propria città e selezionare le categorie merceologiche di interesse per visualizzare tutti i negozi disponibili. Un’altra piattaforma analoga è Consegniamoadomicilio.it, un portale su scala nazionale attraverso il quale cercare e trovare le attività che effettuano consegna a domicilio nella propria città.

Consegniamo a domicilio, il nuovo servizio di delivery attivo in tutta Italia

Con un’ampia scelta di categorie a disposizione si potrà ricercare il servizio di cui si ha bisogno in un ampio bouquet di aziende e attività. Non solo ristoranti e pizzerie ma anche negozi per la cura della persona, negozi per animali, farmacie, professionisti per la manutenzione della casa come idraulici, elettricisti e molto altro. Dopo aver scelto regione, città e categoria, sarà visualizzato un elenco di aziende che offrono il servizio di consegna a domicilio, sia gratuito che a pagamento. In pochi istanti la ricerca è fatta, il portale offre anche la possibilità di contattare l’esercente tramite il form presente nella pagina dedicata alle singole aziende così per entrare in contatto con l’azienda di interesse ed eventualmente effettuare l’ordine così da ricevere la merce a domicilio. Che sia per comodità, impossibilità di movimento o semplicemente per praticità, la consegna a domicilio è diventata un’alleata indispensabile per la vita quotidiana di ognuno di noi.