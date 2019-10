Consigli fantacalcio 10^ giornata, 5 giocatori da confermare

La nona giornata è appena terminata, ma il Fantacalcio non fa sconti e non attende nessuno. Il turno infrasettimanale impone di pensare in fretta alla prossima formazione da schierare, anche se le incognite sono ancora molte, forse troppe.

Tra giocatori in debito di ossigeno, elementi da rilanciare e impegni ravvicinati, schierare un undici titolare senza il rischio di giocare in dieci diventa veramente difficile. Ci sono alcuni giocatori però che stanno facendo bene, sono in forma e quindi meritano di essere confermati a prescindere.

Consiglio fantacalcio decima giornata

Difficile ad esempio mettere in panchina Immobile, capocannoniere del campionato e autore del gol che ha regalato la vittoria alla Lazio nella gara con la Fiorentina. Non ha portato ai 3 punti, ma Dybala è in forma e va schierato.

Quando si parla di gol impossibile non citare Muriel, secondo nella classifica marcatori e protagonista della tripletta che ha steso l’Udinese. L’Atalanta vola e il colombiano è da mettere. Così come Dzeko, l’uomo mascherato che spaventa le difese avversarie. Di seguito 5 giocatori che meritano di essere riconfermati nella prossima giornata:

Dzeko

Muriel

Immobile

Dybala

Lukaku