Consigli fantacalcio 17^ giornata, 5 attaccanti da schierare

Non c’è tempo di rilassarsi o rimuginare sugli errori commessi, il Fantacalcio non dà tregua nemmeno sotto le feste. La 16a giornata di Serie A si è conclusa ieri con la vittoria al fotofinish della Lazio sul Cagliari, ma mercoledì è già tempo di tornare in campo con il 17o turno. Tradotto: pensate bene a come schierare la formazione.

Si inizia mercoledì e si finisce domenica, un lunghissimo arco temporale in cui c’è tutto lo spazio per incappare in infortuni, esclusioni o imprevisti dell’ultimo minuto. E’ fondamentale quindi pensare bene a chi schierare per evitare di fare errori banali che possono portarvi a giocare con un uomo in meno o a perdere dei bonus fondamentali.

Fantacalcio, chi schierare in attacco alla 17a giornata

Ovviamente il reparto foriero di bonus è quello offensivo, in questo caso scelte sbagliate possono portare a lasciare in panchina o peggio in tribuna gol o assist che avrebbero potuto essere decisivi per la vittoria della giornata.

Tra attaccanti tornati da un infortunio e desiderosi di continuare a stupire come fatto nell’ultima giornata di Serie A vi forniamo una lista di 5 nomi che potrebbero fare bene nella 17^ giornata di campionato, quella che porta al Natale.

Attaccanti da schierare al Fantacalcio

Belotti

Joao Pedro

Higuain

Lapadula

Vlahovic