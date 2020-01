Consigli fantacalcio 19a giornata, 5 centrocampisti da schierare

Venerdì, tempo di preparativi per il weekend e di pensieri per il fantacalcio. Perché la nuova giornata si avvicina, in questo caso la 19esima, e il tempo stringe per scegliere gli 11 da mandare in campo. Dubbi, dilemmi e quesiti sempre nuovi. Schiero questo o quello? Chi mando in campo oggi? Sempre così, non potrebbe essere altrimenti.

Senza dubbio non c’è successo, per questo in questo articolo vi consigliamo 5 centrocampisti da schierare dopo aver fatto la stessa cosa con gli attaccanti. I gol delle punte sono fondamentali, ogni +3 è oro quando si tratta di vincere le partite. Ma anche l’equilibrio del centrocampo può stravolgere il risultato della partita.

Fantacalcio, 5 centrocampisti consigliati

Chi segna, chi ha il 6 fisso, chi il bonus facile. A centrocampo sono tanti i modi in cui gli elementi possono portare bonus. Per questo scegliere con cura chi schierare è fondamentale per vincere la giornata del fantacalcio. Di seguito 5 centrocampisti che potrebbero far bene alla 19esima giornata di fantacalcio. Eccoli di seguito:

Milinkovic

Rabiot

Sensi

Tonali

Berenguer