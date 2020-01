Consigli fantacalcio 19a giornata, 5 difensori da schierare

Chi dice che il fantacalcio si vince solo con l’’attacco e il centrocampo? Certo, avere bonus dai due reparti è fondamentale per conquistare i 3 punti (Qui i consigli per il centrocampo e Qui per l’attacco), ma senza una difesa che regga lì dietro è difficile portare a casa una vittoria, seppur sofferta.

Pensate a questo: un attaccante segna, un centrocampista fa assist e ma dietro avete una sfilza di insufficienze. Come sperate di vincere la gara senza una difesa adeguata? Ecco quindi che anche scegliere il reparto arretrato diventa fondamentale per il buon esito della partita, anche perché ci sono difensori che possono mettersi in proprio sfornando bonus.

5 difensori da schierare

C’è chi batte i rigori, che con la sua stazza è sempre un pericolo sui calci piazzati. Poi ci sono i regolaristi, quelli fondamentali per il modificatore, perché sai che non ti tradiranno mai. Il 6 assicurato, spesso anche qualcosa in più. Giocatori come questi sono una manna per chi punta ad avere un punteggio alto ogni settimana che gli permetta di scalare la classifuca.

Di seguito vi forniamo i nomi di 5 difensori che potrebbero far bene alla 19esima giornata di fantacalcio. Un mix di pericolosità e sicurezza che vi permetterà di superare indenni anche il prossimo impegno:

Milenkovic

Criscito

Mancini

Acerbi

The Hernandez