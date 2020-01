Consigli fantacalcio 20a giornata: 5 centrocampisti da schierare

Tra una partita di Coppa Italia e l’altra è arrivato di nuovo il momento del campionato. E ovviamente del Fantacalcio. Già, perché ormai non esiste Serie A senza un nutrito gruppo di fantacalcisti intento a capire quale sia la migliore formazione da schierare per conquistare 3 punti fondamentali per arrivare alla vetta.

Come ogni settimana vi daremo qualche consiglio utile per arrivare il più preparati possibile al prossimo impegno di fantacalcio, che dopo la fine del girone d’andata ha iniziato a dare le prime indicazioni concrete sulla rosa costruita. Certo, ancora nulla è perduto: un giocatore che fin qui non ha fatto bene fa ancora in tempo ad esplodere, ma è giusto ascoltare i campanelli d’allarme.

5 centrocampisti per la 20a giornata di Fantacalcio

Nello specifico qui ci occuperemo dei centrocampisti, fondamentali nel calcio reale con i loro tempi e loro inserimenti, quanto al fantacalcio, che richiede bonus anche da reparti che non siano necessariamente l’attacco. E in quest’ottica è il centrocampo il reparto che può regalare più gioie grazie agli interpreti in grado di inserirsi nel migliore dei modi.

In questo caso vi consigliamo 5 centrocampisti che uniscono propensione al bonus con una buona dose di continuità in termini di voto. C’è chi si è ripreso dopo un momento complicato e chi invece dall’inizio della stagione continua a stupire grazie a gol e assist. Ecco di seguito 5 centrocampisti per il Fantacalcio:

Berenguer

Barella

Luis Alberto

Perotti

Candreva