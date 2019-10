Consigli fantacalcio 8^ giornata, su chi puntare dopo la sosta per le nazionali

Non tutto il male viene per nuocere. Il riferimento è ovviamente alla sosta per le nazionali, che in questo caso è stata dannosa per diversi giocatori del nostro campionato. Sono stati infatti numerosi gli infortuni che hanno colpito elementi delle rose di Serie A, che torneranno nelle rispettive squadre acciaccati e bisognosi di riposo per riprendersi al meglio.

C’è anche chi, però, ha sfruttato le gare con le rispettive nazionali per riprendersi da un momento delicato, trovando un po’ di serenità con un gol che mancava da tempo. O chi l’ennesimo gol lo ha messo a segno centrando un nuovo record. Insomma, non mancano nemmeno i motivi per sorridere al fantacalcio per chi ha visto i propri giocatori lasciare momentaneamente l’Italia.

Fantacalcio, 5 consigli per l’ottava giornata

Milik è tornato al gol con la Polonia, e già questo è un evento ormai. L’attaccante del Napoli mancava l’appuntamento con la rete da troppo tempo, e chissà che dopo essersi sbloccato in questa sosta non continui a segnare anche in Serie A complice anche l’infortunio di Lozano.

Da un attaccante all’altro: come non parlare di Belotti, autore di una doppietta contro il Liechtenstein che lo proietta nell’olimpo degli attaccanti più in forma del momento. L’ennesimo record raggiunto da Ronaldo (700 gol in carriera) confermano il periodo di forma straordinario per il portoghese, che va messo in ogni caso. Di seguito i giocatori da mettere all’ottava giornata di fantacalcio:

MIlik

Belotti

Ronaldo

Kalinic

Milinkovic-Savic