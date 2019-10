Consigli fantacalcio ottava giornata, 5 scommesse da rischiare

La sosta per le nazionali è finita e ha portato in dote più brutte notizie (infortuni) che conferme interessanti. Sono diversi infatti i giocatori tornati acciaccati in Italia, il che vuol dire che ci sarà più spazio per altri elementi che magari finora hanno trovato più spazio. Insomma, le classiche scommesse prese a 1 all’asta che poi non abbiamo avuto la possibilità di schierare al fantacalcio. Dopo i giocatori che sono usciti rinforzati dalla sosta, di seguito vi proponiamo 5 scommesse.

Fantacalcio, 5 scommesse per l’ottava giornata

L’ottava giornata ci permetterà però di sperimentare un po’ di più, buttando nella mischia il nostro pupillo su cui magari qualcuno in sede d’asta si è fatto anche una risatina quando chiamato. È arrivato il momento della vostra rivincita, non esitate a schierare una scommessa azzardata al fantacalcio.

Con l’infortunio di Dzeko, ad esempio, troverà spazio dal primo minuto Nikola Kalinic, che fin qui non ha avuto modo di potersi imporre, anche se quando chiamato in causa ha dato la sensazione di poter essere utile alla causa giallorossa.

Sempre rimanendo in casa Roma, e sempre tenendo conto dei numerosi infortuni, potrebbe trovare spazio anche Pastore, pronto a cercare il riscatto dopo un’annata turbolenta. Anche lato giovani il discorso si fa interessante, perché l’Inter ad esempio ha bloccato a Milano Esposito visto l’infortunio di Sanchez e non è detto che il ragazzo non possa trovare spazio già nella prossima gara.

Di seguito 5 scommesse che potrebbero risultare vincenti nell’ottava giornata di fantacalcio:

Pastore

Kalinic

Esposito

Pedro

Bonazzoli