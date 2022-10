Consultazioni, Berlusconi guiderà Forza Italia in delegazione centrodestra

(Adnkronos) –

Sarà Silvio Berlusconi, riferiscono fonti azzurre, a guidare Forza Italia nella delegazione del centrodestra alle consultazioni, domani al Colle per la formazione del nuovo governo. Ad accompagnare il Cav ci saranno i neo capigruppo, al Senato Licia Ronzulli e alla Camera Alessandro Cattaneo. Non ci sarà Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, impegnato oggi a Bruxelles per il vertice del Ppe.

Con un post Berlusconi ha spiegato sulla sua pagina Fb che ha delegato proprio Tajani a rappresentarlo oggi al vertice del Ppe. ”A causa della convocazione per le consultazioni del presidente della Repubblica – ha scritto l’ex premier sulla sua pagina Fb – non ho potuto partecipare, come sempre ho fatto, al summit del EPP – European People’s Party, che precede il Consiglio europeo. Ho dunque delegato il vicepresidente Antonio Tajani a rappresentare la posizione mia personale e di tutta Forza Italia, che è di piena e totale adesione ai valori europeisti e atlantisti”.

La presidente di Fdi, Giorgia Meloni, farà parte della delegazione del centrodestra che si recherà domattina alle 10.30 al palazzo del Quirinale per le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Per Fdi, si legge in una nota, saranno presenti i presidenti dei gruppi parlamentari al Senato e alla Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida.