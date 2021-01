Consultazioni: il M5s è fedele a Conte, ’apre’ a Renzi e Di Battista minaccia: “Me ne vado”

Un intervento ‘assennato’ quello che Crimi, capo politico del M5s, ha pronunciato davanti al Presidente Mattarella, nell’ambito delle Consultazioni. Proposte in linea con lo spirito del Movimento (fedeltà assolta a Conte in primis) ma, anche con un’inaspettata apertura ‘possibilista’ a Matteo Renzi. Affermazioni che hanno però di fatto risvegliato diversi ‘mal di pancia’ interni ai pentastellati, con Di Battista il quale, solo sentendo pronunciare il nome del leader di Italia Viva, ha minacciato riuscire immediatamente dal Movimento.

Ma entriamo nel vivo di quanto riferito da Crimi.

Consultazioni, il M5s: “Un patto di legislatura chiaro davanti a cittadini e con lealtà”

Dunque, ”Per il Movimento 5 stelle l’unica persona in grado di condurre con serietà il Paese in questa fase è Giuseppe Conte. Nel corso dell’ultimo anno, in condizioni gravi e difficili, ha dimostrato senso di equilibrio, capacità decisionale e spirito di sintesi”. Il movimento, ha proseguito il capo politico, è disponibile, “a un confronto con chi intende dare risposte concrete per l’interesse del Paese, e per un governo politico che parta dalle forze della maggioranza dell’ultimo anno e mezzo ma con un patto di legislatura chiaro davanti a cittadini e con lealtà”.

Consultazioni, il M5s: “‘Urge stabilità, rimboccarci le maniche e lavorare, ci vuole un nuovo corso”

In realtà, ha aggiunto Crimi, “Fatico a comprendere quel che sta accadendo in un momento così delicato, non meritiamo quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di stabilità, di rimboccarci le maniche e lavorare, ci vuole un nuovo corso. Solo lavorando seriamente potremo rialzarci. C’è un’Italia piena di energia che vuole lavorare”. E, la politica “deve rispondere adeguatamente risolvere i problemi” e disinnescare una crisi le cui ragioni sono incomprensibili persino a noi oltre che ai cittadini“.

Consultazioni, il M5s: “E’ il momento della responsabilità e della condivisione”

Ed ancora: ”Può oggi il Paese accettare che sia il momento dei veti, dei personalismi, dell’arroccarsi sulle proprie posizioni? O piuttosto chiede che sia il momento della responsabilità e della condivisione? È il momento – ha incalzato Crimi – di fare un passo avanti, tutti insieme. E farlo velocemente”. Non dobbiamo inoltre dimenticare, che ”I 209 miliardi del Next generation Eu, che parla delle nostre generazioni future, rappresentano uno strumento fondamentale per il rilancio del Paese. In queste risorse – sottolinea – non c’è solo l’ossigeno che può ridare vita alla nostra economia, ma quell’energia che può aiutarci a ricostruire il futuro dell’Italia e a consegnare una nuova società alle future generazioni. Una società che metta al centro la cultura e la formazione, che punti alla conversione sostenibile delle attività produttive, che rappresenti una opportunità anziché un ostacolo. E che faccia dell’innovazione il punto fermo intorno a cui ruota tutto questo. Sono risorse che abbiamo saputo conquistare grazie ad un’Italia forte, coesa, determinata, nuovamente protagonista in Europa. Grazie ad un governo, a questo governo – scandisce Crimi – che ha saputo rappresentare questa Italia in Europa, grazie anche al grande lavoro di recupero della credibilità svolto dal Presidente Conte. Un’Europa che nel momento più difficile si è rivelata in grado di cambiare, si è rivelata in grado di evolversi, e di avviare un percorso verso una comunità solidale che già tutti auspicavamo. In questi giorni stiamo rischiando di dissipare tutto questo patrimonio di volontà e determinazione“.

Consultazioni, il M5s: “Nessun veto ma Conte è il nostro premier”

Come dicevamo poi il M5s ha tenuto a ribadire la sua completa fiducia nel premier uscente, “Non poniamo nessun veto ma Giuseppe Conte è il nostro Premier. I cittadini ci chiedono di fare in fretta, di chiudere questa fase di incertezza e di mettere mano ai tanti temi aperti, dall’occupazione ai Ristori, al Recovery Plan. Dobbiamo dare stabilità al Paese, per questo la nostra attenzione è sui programmi”.

Max