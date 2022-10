Consultazioni, Tajani e Berlusconi separatamente al Colle. Poi il Cavaliere rassicura con una foto insieme

Nell’ambito dei ‘focosi’ rapporti interni alla coalizione del centrodestra, nello specifico, ai più stamane non poteva certo sfuggire ‘un particolare’ non da poco’, relativo a Forza Italia. Come riferiamo in un altro articolo, poco prima di salire al Colle, il Cavaliere ha fatto un post su Telegram, accompagnato da una foto: sullo sfondo di Villa grande (quartier generale romano del ‘Patron’), accanto a Berlusconi comparivano ‘l’immancabile’ Ronzulli e Cattaneo ma, ‘stranamente’, non Tajani.

Berlusconi: “Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra”

Ed infatti, Berlusconi ed il suo fido ‘numero due’, sono arrivati al Quirinale separatamente e qui, nel salone degli Arazzi di Lille, finalmente Berlusconi posta un’altra foto, dove stavolta compare Tajani, come a ‘tranquillizzare’. Ed infatti scrive: ”La delegazione di Fi ufficiale al Quirinale per le consultazioni del presidente della Repubblica. Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra“.

Da segnalare che la ‘pole’ di Tajani agli Esteri, è stata avallata in primis dalla stessa Meloni. Del resto, è innegabile l’enorme esperienza acquisita dal numero due di Fi nell’ambito della politica estera, basti pensare che su circa 30 ani di attività politica, Tajani ne ha trascorsi ben 25 fra Bruxelles e Strasburgo. Dunque, se qualcuno ha avanzato dei dubbi sull’atlantismo del Cavaliere dopo l’audio uscito nei giorni scorsi, nulla è invece imputabile a Tajani, da sempre tenace sostenitore dell’unità europea…

Max