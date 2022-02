Un container con 140 tonnellate di pezzi d’auto non bonificati e quinti considerati rifiuti tossici, pronto ad essere spedito in Africa.

Tantissimi rottami scoperti dai funzionari doganali in collaborazione con i carabinieri forestali, nel corso del blitz in un terreno di un privato di un cittadino egiziano a Villalba di Guidonia, provincia nord est della Capitale, dove il container era pronto per essere spedito in Egitto.

I funzionari doganali hanno quindi riscontrato l’irregolarità dell’esportazione della merce in questione: tra le altre cose motori di camion pieni di olio lubrificanti e altre parti meccaniche. Hanno poi provveduto a sequestrare tutto il carico in partenza. Il titolare della ditta organizzatrice della spedizione, un uomo di 60 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per falso ideologico e traffico internazionale di rifiuti.