Conte a Napoli: “Torno tra la gente, campagna elettorale col sorriso”

“Un cammino difficile? No, ho la possibilità di tornare tra la gente. Negli ultimi tempi, quando ero a Palazzo Chigi, ho sofferto anche io molto per le distanze. La possibilità di tornare a parlare con la gente a contatto con la gente è molto importante, è il sale della politica. Quindi non è un cammino difficile, è più facile di prima da questo punto di vista”. Lo ha detto Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, oggi a Napoli per una conferenza stampa con il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sostenuto da M5S, Pd, Leu e altri partiti di centrosinistra.

“Sono entusiasta – ha aggiunto -, le sfide che ci aspettano in campagna elettorale sono importanti e lo faremo col sorriso, portando le nostre proposte su tutti i territori, senza combattere gli avversari”. “Noi lavoreremo per le nostre proposte, per ascoltare le persone per capire le loro esigenze, oggi più che mai alla luce delle tante sofferenze accumulate”, ha assicurato Conte.

Prima di entrare nell’hotel di via Santa Maria di Costantinopoli dove si tiene la conferenza stampa, Conte ha incontrato una delegazione del movimento di disoccupati “7 novembre” e un gruppo di operai dello stabilimento Whirlpool di via Argine, chiuso dalla multinazionale lo scorso novembre. All’esterno dell’hotel si è formata una calca di cittadini che hanno cercato e ottenuto una stretta di mano e un saluto.

Anche il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio sono a Napoli per assistere alla conferenza stampa. Prima dell’inizio, Fico e Di Maio hanno incontrato Conte e Manfredi all’interno dell’hotel. Secondo quanto si apprende, Fico e Di Maio non dovrebbero intervenire.