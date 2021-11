Conte al Tottenham, è fatta

Manca ormai solo l’ufficialità, Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Tottenham. La stampa inglese dà ormai per fatto l’accordo e dedica ampio spazio al ritorno in Premier del tecnico pugliese. “Conte coup” titola il ‘Daily Mail’ che parla di ingaggio ‘faraonico’ per un accordo di 18 mesi. “Conte pronto a firmare un accordo da 20 milioni di sterline con gli Spurs”, titola il ‘Daily Telegraph’ mentre il ‘Daily Star’ racconta un retroscena dietro all’arrivo dell’ex allenatore nerazzurro: “Fuori per Conte”, Nuno Espirito Santo “fatto fuori” dal Tottenham per far spazio ad Antonio Conte definito un “serial winner”.