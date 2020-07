Conte ‘c’è posta per te’, il centrodestra risponde all’invito e rilancia: “La situazione è preoccupante”

Riguardo all’invito spedito ai leader del centrodestra, dove sono chiamati a Palazzo Chigi per una ‘interlocuzione’ rispetto ai progetti del governo – o Fase 3 – stamane Conte aveva commentato che ”C’è un po’ di difficoltà a concordare con l’opposizione un luogo e un tempo per confrontarsi…”

Centrodestra: “Parleremo del disfacimento della maggioranza”

Così nel pomeriggio è giunta la risposta ufficiale dove si legge che “Il centrodestra è pronto a incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte settimana prossima. L’ipotesi di organizzare il confronto già domani (il premier lo aveva fissato per domani alle 18,ndr), non è percorribile per il poco preavviso, per impegni già assunti precedentemente e per la scarsa chiarezza con cui Palazzo Chigi ha deciso di informare i leader, ovvero in tempi diversi. I prossimi giorni saranno utili al premier anche per inviare il documento di sintesi dopo gli Stati Generali, documento che sarà la base per il confronto con l’opposizione”. Quindi, spiega ancora il comunicato: “Il centrodestra conferma la ferma volontà di illustrare al governo una serie di misure urgenti: la situazione è sempre più preoccupante anche per l’evidente disfacimento della maggioranza su temi decisivi e urgenti come quelli delle concessioni autostradali”.

Max