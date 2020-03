Conte Conferenza Stampa 24 Marzo 2020, diretta streaming: tutte le novità

Diretta Conferenza Stampa Giuseppe Conte oggi

È da pochi minuti terminato il Consiglio dei Ministri e a breve si terrà la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che riporterà tutti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi pomeriggio, martedì 24 marzo 2020, il Premier Conte si collegherà in diretta streaming sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Dopo la diretta in live streaming di sabato 21 marzo alle ore 23.15, tra pochi minuti un nuovo discorso per tutti gli italiani in quarantena. Inoltre ricordiamo che anche oggi pomeriggio, intorno alle ore 18, si svolgerà anche la conferenza quotidiana della Protezione Civile con il bollettino quotidiano con il numero dei contagi, dei guariti e dei morti.

A breve terrò una conferenza stampa per aggiornarvi su quanto deciso dal Consiglio dei Ministri pic.twitter.com/mXX5sJ7Ce2 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 24, 2020

Conferenza Giuseppe Conte 24 marzo 2020: diretta streaming

Per seguire la conferenza stampa di Giuseppe Conte oggi, martedì 24 marzo, è sufficiente collegarsi su questa pagina intorno alle ore 18.20 o, in alternativa, collegarsi sulla pagina Facebook ufficiale del Premier. Ricordiamo inoltre che tutte le ultime news sul Covid-19 in Italia sono disponibili e aggiornate h24 su Italia Sera.

