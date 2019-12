Conte esalta la manovra: “In 100 giorni meno tasse e più soldi”

“Crescita, sostenibilità, ambiente, welfare, lotta all’evasione fiscale: con fiducia guardiamo al futuro dei cittadini“. Raggiante per la fiducia ottenuta dalla manovra, all’indomani del voto il premier Conte affida a Twitter il suo commento: “Via libera alla #Manovra2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili del fuoco, sanità, incentivi alle imprese”.

Max