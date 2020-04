Conte fa la spesa senza mascherina, ma la foto è di novembre

Nelle ultime ore sui social sta girando con insistenza una foto che ritrae il premier Giuseppe Conte e la compagna Olivia a fare la spesa. Vicini, senza guanti e mascherina. Un’immagine che ha indignato chi l’ha vista, o per meglio dire chi l’ha vista senza accertarsi della veridicità. Lo scatto in questione è infatti datato a novembre 2019, quindi diversi mesi prima che l’incubo coronavirus si materializzasse in Italia.

Ad accompagnare la foto nel contenuto che sta girando tra social e Whatsapp un messaggio teso a screditare il premier, accusandolo di non rispettare le restrizioni imposte da lui stesso da più di un mese a questa parte. Accuse che cadono con facilità una volta accertata la data dello scatto, che risale allo scorso novembre, scelto da Chi per la sua prima pagina.

Scatto originale ma messaggio tendenzioso

La foto quindi di per sé non è fake, ma è completamente decontestualizzata artatamente per lenire l’immagine di Conte come successo più volte in queste settimane. Lo scatto del premier che fa la spesa è quindi vera, ma essendo dello scorso novembre cade ogni possibile infrazione alle restrizioni imposte dai Decreti che si stanno susseguendo nelle ultime settimane per far fronte all’emergenza coronavirus.