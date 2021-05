Conte lascia l’Inter? Tifosi in rivolta contro Zhang

Antonio Conte lascia l’Inter? Le indiscrezioni che circolano in queste ore fanno infuriare i tifosi, che puntano il dito contro Steven Zhang e la famiglia proprietaria del club. Alcuni sostenitori nerazzurri sono andati sotto la sede del club e hanno affisso uno striscione: “Ridimensionare i campioni è solo da cogl…Mister, staff e giocatori non si toccano”. Poco dopo ne è apparso un altro, stavolta dedicato alla famiglia Zhang: “Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città”, firmato Curva Nord.

“Era stato detto che si sarebbe fatto di tutto per mantenere sia la direzione tecnica, sia i giocatori più importanti. Questo ridimensionamento è forse dovuto alla mancanza di fondi, ma con lo scudetto e la qualificazione in Champions si presumeva si potessero superare tali difficoltà, magari non in breve, ma comunque superarle”, dice l’ultras nerazzurro Franco Caravita all’Adnkronos. “Noi come Curva chiediamo sempre continuità progettuale -prosegue Caravita parlando dello striscione esposto sotto la sede del club a Milano-, è chiaro che senza Conte questa continuità viene meno”.