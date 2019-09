Conte: “Mattarella riferimento imprescindibile”. Il premier in Aula presenta il governo

Sono momenti decisivi per la presentazione e la divulgazione del programma del nuovo governo giallorosso. Il Conte bis si presenta, alla Camera, e lo fa per bocca del suo leader.

Giuseppe Conte parla di riforme, e lo fa facendo ricorso alla illustrazione alla Camera del programma dell’esecutivo giallo-rosso.

Conte: “Mattarella riferimento imprescindibile”: presentato il programma di governo alla Camera

“Prima di avviare le mie comunicazioni in quest ‘aula concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un ringraziamento al presidente della Repubblica il quale anche in queste ultime fasi determinanti per la vita della Repubblica esercitando con scrupolo le sue prerogative istituzionali ha guidato con equilibrio e saggezza ed è stato riferimento imprescindibile per tutti“.

E’ questa l’apertura del discorso alla Camera del premier Giuseppe Conte. E’ seguito, come c’era da attendersi, un lungo applauso.

“Ho sempre inteso il mio ruolo come servizio al Paese e nell’esercitare il mio servizio ho cercato di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte”, ha poi proseguito Giuseppe Conte.

“Sono mosso dal primario obiettivo dell’Interesse nazionale ho sempre inteso il mio ruolo cercando di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte”: questo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del suo intervento alla Camera per presentare il governo e le sue strategie.

“Il programma non è una mera elencazione. E’ una sintesi programmatica che disegna l’Italia del futuro, un progetto per il Paese”, ha chiarito Conte.

“Un patto politico e sociale“: questo è il diktat del governo Conte II cghe, oggi, è stato indicato al Parlamento.

“Il programma che mi accingo ad illustrare non è una mera elencazione di proposte eterogenee che si sovrappongono l’una con l’altra, né tanto meno è la mera sommatoria delle diverse posizioni assunte dalle forze politiche che hanno inteso sostenere questa iniziativa. E’, al contrario, una sintesi programmatica che disegna l’Italia del futuro. E’ un progetto di governo del Paese, fortemente connotato sul piano politico, che preannuncia specifiche risposte alle attese e ai bisogni dei cittadini, risposte che ci impegniamo a realizzare con il lavoro e l’impegno delle donne e degli uomini che siedono qui al mio fianco”.

