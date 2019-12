Conte: “Meglio ora che con la Lega”

Mentre stiamo scrivendo sta andando in onda la registrazione del programma condotto a Giovanni Floris, che sarà poi trasmesso in prima serata su La7. Ospite in studio, il premier Giuseppe Conte che, chiamato ad esprimersi con c’è più feeling tra la Lega di Salvini o con il Pd. “Senza scontentare nessuno – ha affermato il capo del consiglio dei Ministri – mi sento più confortevole con questo esecutivo. Abbiamo un programma di governo riformatore ben articolato. Sicuramente mi sento più confortevole, più consono in questo programma, avverto maggiore consonanza” ribadisce. “Il mio cuore batte a sinistra? E’ vero, mi sono formato nel cattolicesimo democratico” aggiunge Conte, che sottolinea: “Stiamo conducendo un’azione di governo molto incisiva”. E, a proposito del 2019, “è stato un anno impegnativo”.

Max