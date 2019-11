Conte: “Mi fido di Renzi, Italia Viva è essenziale nel governo”

Ospite dell’agenzia di stampa AdnKronos, il premier Conte ha commentato diversi temi ed impegni istituzionali, non trascurando l’attuale squadra di governo. Ma non solo, il presidente del Consiglio ha anche parlato dell’ex segretario del pd affermando che “Certo che mi fido anche di Renzi. Italia Viva è una componente essenziale di questo governo. Mi fido di tutte le forze. Se non mi fidassi, non potrei andare avanti. Lavoriamo per progetti di ampio e lungo respiro… se non mi fidassi di qualche componente del governo non perderei il tempo per progettare riforme che richiedono un orizzonte ampio”.

Max