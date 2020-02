Conte, Piano Sud, investimenti in Calabria: apriamo cantiere dell’Italia di domani

Non sono soltanto ore di delicate prese di posizione in quel della maggioranza. il premier Conte ha avuto modo anche di parlare, in questi minuti, di investimenti e in particolar modo di un piano per il Sud, che sappia essere un volano di rilancio verso il domani.

“Nel Piano ci sono investimenti, infrastrutture, nuove opportunità per i giovani, troppo spesso costretti ad abbandonare la loro terra e i loro affetti.”, ha detto infatti il premier Conte.

Conte, Piano Sud: progetto per persone che hanno idee chiare e forti

“È in Calabria che oggi apriamo il cantiere dell’Italia di domani. Con tutte le persone che hanno idee chiare e forti, e amano il proprio paese. Se riparte il Sud riparte l’Italia“: queste le parole con cui il premier Giuseppe Conte in un post su fb, ha affrontato l’argomento.

Del resto, in questo momento, la forza e la chiarezza rappresentano a tutti i livelli due codici operativi attorno a cui il governo, il premier e le varie componenti politiche stanno orientando la loro agenda.

Aggiornamento ore 7,15

In questo senso si parla del delicato tema della prescrizione con la distanza ormai evidente tra Conte e Renzi e un gioco di equilibri politici sempre più complicato.

In queste ore, come sappiamo, il premier Conte ha inviato diverse stoccate circa la chiarezza dei comportamenti di Iv, e, in particolare, non è mancata una frecciata circa il peso elettorale di Iv stessa.

Conte più volte ha parlato di 3%. Nonostante tutto, dice Conte, e chissà con quale intento di indirizzo concettuale, “Iv per me ha pari dignità. Se andiamo a guardare le misure che ha fatto passare, queste sono ben superiori a quel 3% e altre forze più consistenti non si sono lamentate”.

Aggiornamento ore 9,41

A questo punto adesso tutta la linea strategica passa dalle prossime azioni di Renzi. Che, secondo Conte “Mi accusa di ricatti ma minaccia la crisi, vota con le opposizioni ormai quotidianamente e crea instabilità”.

Quanto all’ombra delle urne, Conte afferma: “Chi mi conosce sa che io non ho nessuna arroganza ma anche nessuna paura. Io fino all’ultimo giorno darò sempre la garanzia della massima determinazione, concentrazione”.

aggiornamento ore 11,46