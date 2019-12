Conte: “Scuola e Università ministeri separati”

Luciana Azzolina succede a Lorenzo Fioramonti come ministro dell’Istruzione, con la novità dello scorporo del ministero nominando Gaetano Manfredi all’Università e Ricerca.

L’annuncio in conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, che delinea la nuova configurazione dell’esecutivo.

”Sono orgoglioso di aver raggiunto gli obiettivi prefissati e siamo andati oltre” ha detto Giuseppe Conte. “Ringrazio il ministro Fioramonti: abbiamo la necessità, l’ho già detto, di rilanciare il comparto della università. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti, penso alla Agenzia nazionale delle Ricerche. Ora serve fare qualche sforzo in più, penso a aumentare i fondi sul diritto alla studio. Sono convinto che la cosa migliore per potenziare il settore sia separare la scuola dall’Università”.