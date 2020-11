Conte: “Se trend continua così a Natale niente zone rosse. Ma no a vacanze sulla neve”

No alle vacanze in montagna, sì alla riapertura delle scuole anticipata e forse per Natale ci si potrà spostare tra Regioni. Che potrebbero diventare tutte gialle se il trend continuasse così. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte intervenuto ieri sera nella trasmissione Otto e mezzo su La 7: “Sullo spostamento tra regioni a Natale ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc”, ha affermato il premier.

L’obiettivo del governo è evitare quanto successo in estate: un ‘libera tutti’ incontrollato: “Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere – ha ribadito Conte – consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve”.

Stop quindi alle settimane bianche: “Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve è incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo”.

Sul vaccino in arrivo a fine gennaio Conte si è espresso così: “Non c’è un orientamento per l’obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo. L’obbligo è scelta forte. Io lo farò senz’altro perché quando sarà ammesso sarà sicuro e testato. Sarà disponibile prima per le categorie vulnerabili ed esposte. Penso che il vaccino ci sarà da fine gennaio”, ha spiegato.