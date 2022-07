‘Contenuti violenti’, su segnalazione del Coghe (Pro Vita Famiglie), sanzionata Raidue per ‘Luna Piena’

“Giustizia è stata fatta per la tutela dei bambini, sempre più esposti a contenuti sessualmente espliciti e violenti trasmessi in tv. Dopo un esposto di Carlo Giovanardi e una petizione di Pro Vita & Famiglia firmata da oltre 24.000 genitori e cittadini indignati, con una risoluzione del 16 giugno il Comitato Media è Minori istituito presso il MISE ha sanzionato Rai 2 per aver trasmesso ‘scene di inaudita violenza e senza l’adozione di opportuni accorgimenti rafforzati’ nella puntata ‘Luna Piena’ della serie 9-1-1 lo scorso 7 gennaio. La decisione rende giustizia alle famiglie italiane, stanche di mettere a repentaglio l’educazione dei figli e che pretendono maggiore attenzione da parte della tv pubblica pagata con un canone obbligatorio. Continueremo a vigilare, nella speranza che la sanzione alla Rai faccia scuola affinché episodi del genere non si verifichino più, né sulla tv pubblica né su qualsiasi altra emittente radiotelevisiva”, così Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.

