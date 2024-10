“Continueremo a lavorare per difendere i nostri confini”

”Il nostro impegno va avanti. Continueremo a lavorare senza sosta per difendere i nostri confini e per ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste”. Sono le parole della premier Giorgia Meloni in una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi.

“È una priorità assoluta combattere chi sfrutta il legittimo desiderio delle persone di trovare condizioni di vita più favorevoli per ingrassare i propri profitti.”, ha quindi sottolineato la presidente del Consiglio.

aggiornamento ore 7.10

Il Governo è determinato a smantellare queste reti criminali e a debellare il traffico illegale di esseri umani, che alimenta gli interessi degli schiavisti del Terzo Millennio”.

Poi il ringraziamento alla ” Guardia di Finanza di Crotone, lo Scico e la Dda di Catanzaro per la brillante operazione che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di esseri umani e al riciclaggio di denaro”.

Aggiornamento ore 10.19

“Le misure che le autorità italiane stanno prendendo devono essere nel pieno rispetto del diritto e dei trattati Ue e non devono in alcun modo minarne l’applicazione”. E’ quanto ribadito dalla commissaria Ue alle Migrazioni Ylva Johansson parlando del caso Albania.

La Commissione europea sta “guardando” alla possibilità di stilare una lista Ue dei Paesi terzi considerati sicuri, che attualmente non esiste (ogni Paese stila la propria), passo che potrebbe semplificare, dal punto di vista legislativo, la questione. Anche se “è presto” per parlare di tempi per arrivare ad una decisione, fanno sapere i portavoce della Commissione.

Aggiornamento ore 13.10