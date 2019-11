Conto alla Rovescia, chi è Annalisa, nuova campionessa nel game di Gerry Scotti di Canale 5: anni, che lavoro fa, dove vive e di dove è originaria

Il nuovo esuberante programma preserale di Canale 5 Conto alla Rovescia condotto da Gerry Scotti – che ha preso il posto di Caduta Libera – ha emozionato e intrattenuto ancora una volta un buon numero di appassionati.

In questi ultimi giorni c’è stata un’alternanza di ben tre campioni, a partire dal leader che era arrivato da vincente nel weekend. Come è andata? E’ presto detto. Nella giornata di Domenica 24 Novembre 2019 è stata proclamata una nuova campionessa.

Il suo nome è Annalisa, e sembra aver già colpito il pubblico. Ma chi è la nuova campionessa del programma di Gerry Scotti. Come è andata la sua performance su Canale 5?

Conto alla Rovescia, chi è Annalisa, nuova campionessa nel game di Gerry Scotti di Canale 5: età, professione, città, origine, Time Out e montepremi

Annalisa è una donna di origine partenopee che si è trasferita per ovvi motivi lavorativi in Toscana. La donna ha preso lo scettro di comando del programma di Gerry Scotti dopo averlo sottratto ad un’altra donna. Ma andiamo con ordine.

Chi è Annalisa? Ebbene, si tratta di un maggiore dell’Aeronautica militare di Pisa tuttavia nata e cresciuta a Napoli. La donna, che si è mostrata molto preparata e molto determinata, ha saputo battere la concorrenza e salire sul gradino dei campioni.

Infatti è lei ad aver concluso la fascia preserale di Canale 5 come campionessa, anche se senza conquistare denaro. Infatti, Annalisa è arrivata nella puntata di ieri, domenica 24 Novembre 2019, al noto Time Out con buone speranze.

Il montepremi era pari a 52.500 euro ma proprio nel gioco finale, la donna napoletana non ha risposto in modo positivo a 16 domande, e dunque non ha saputo portare a casa alcunché. Ci riproverà questa sera, e tutti i colleghi faranno senz’altro il tifo per lei.

Come detto, Annalisa ha tolto il titoli di campionessa ad un’altra donna che per brevissimo tempo ha tenuto le redini del programma.

Infatti, ci si chiede: cosa era successo nel programma di Gerry Scotti Sabato sera? Per appunto, c’era stata una nuova campionessa, chiamata Roberta, che di professione è pasticcera e vive e lavora a Udine.

La donna, era arrivata al dentro-fuori del Time Outma non ha saputo fare di meglio che tornare a casa a mani vuote. Perchè? Semplice. Nonostante il montepremi in palio, pari a 54,450 euro la donna purtroppo per lei ha sbagliato due risposte e dunque è finita senza bottino. Nella sfida di domenica, poi, appunto, non si è ripetuta.

Come noto in precedenza a lei c’era un altro campione nel programma di Gerry Scotti. Infatti, nella giornata di Venerdì, il pretendente campione in carica Massimo Parecchini si era confermato, imponendosi per la quinta volta come campione.

Massimo Parecchini era già un volto che il pubblico aveva apprezzato e non erano in pochi, anche in base all’analisi dei dati auditel, a tifare per lui. Abbiamo già scoperto chi è Massimo Parecchini ma malgrado la sua precedente ed apprezzata vittoria, sempre nel game di Gerry Scotti, la crescente attenzione nei suoi confronti non lo ha aiutato a corroborare il bottino già ottenuto.

Infatti, giunto anche lui al Time Out, non aveva saputo imporsi nel gioco finale perdendo così il montepremi in palio pari a 42,720 mila euro per due risposte mancanti, centrandone dunque solo diciotto su venti. Di conseguenza, il suo bottino si è fermato a 39,041.

