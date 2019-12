Conto alla rovescia, chi è Davide Perdon, il nuovo campione del game preserale di Gerry Scotti su Canale 5: età, città, professione, hobby, vita privata, amori

Tutt’altro che continuità c’è in sella al comando del programma preserale di Canale 5 Conto alla Rovescia: nel gioco condotto da Gerry Scotti che ha preso il posto di un’altra nota avventura del noto conduttore, ovvero Caduta Libera si è vissuta un’altra giornata di cambio della guardia. Cosa è successo ?

Nella puntata di ieri 5 dicembre 2019 si è infatti messo alla luce un nuovo campione. Chi è? E’ presto detto. Il suo nome è Davide Perdon, ed è subentrato alla precedente leader, la campionessa Francesca Cannizzaro.

Il nuovo campione del game di Scotti è dunque Davide Perdon, un 37 enne della Brianza che ha saputo districarsi davvero bene nel gioco fino ad arrivare alla manche più importante, quella del Time Out.

Prima di tutto conosciamo il nuovo campione. Chi è Davide Perdon? Di lui sappiamo già abbastanza. In primo luogo ha 37 anni ed è di Saregno, provincia di Monza e dunque è della Brianza. Davide, di professione fa l’ingegnere e nello specifico a livello lavorativo si occupa di pianificazione della produzione.

Dal punto di vista personale, per il momento, pur nei tempi stretti di una trasmissione comunque votata al game piuttosto che a troppe indagini a livello di privacy, è emerso come il nuovo campione stia attualmente vivendo una lunga convivenza ormai da tanti anni, che sembra felice e duratura appunto.

Quanto al game? Come è andata? Come dicevamo il nuovo campione ha preso lo scettro e il comando del preserale ma in verità non ha saputo vincere. Infatti nel time out il nuovo campione Davide Perdon pur disputandosi un ricco montepremi pari a 49,400 euro ha risposto in maniera positiva solo a 18 domande, tornando dunque a casa a mani vuote. Ci proverà nella prossima puntata.

Ad ogni modo, avrà modo di rifarsi questa sera, provando ad aumentare i giri della sua performance. Davide Perdon ha preso il posto della precedente campionessa, ovvero Francesca Cannizzaro.

E in precedenza Nel game preserale del buon Gerry Scotti, nella puntata del 4 dicembre 2019 era arrivata una nuova campionessa. Si tratta di Francesca Cannizzaro che di professione fa l’archeologa.

La nuova campionessa, è giunta al time out finale con un montepremi pari a 63.000 euro ma non ha saputo rispondere bene a tutte le domande, solo 17 in totale, e quindi non ha vinto il montepremi.

Invece nel giorno del 3 dicembre 2019 era arrivato un nuovo campione. Di chi si tratta? Il suo nome è Marco Mandurino, ed è un 26enne di Taranto. Cosa è successo ieri in puntata? E’ presto detto.

In pratica nel noto round del Time Out Marco Mandurino poteva giocarsi un montepremi pari a 59,400 euro ma ha risposto in modo giusto e corretto solo a 16 domande e pertanto non ha vinto nulla.

