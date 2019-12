Conto alla Rovescia, chi è Fabio Toffa, il campione del preserale di Gerry Scotti: età, professione, rugby under 35, città

E’ diventato da giorni, anzi da sere (meglio ancora: da ‘pre-sere’), il leader ‘natalizio’ di Conto alla rovescia, il noto e seguito programma game del preserale di Canale 5 condotto come noto da Gerry Scotti. La sua presenza è diventata una sorta di abitudine, come la sua faccia piuttosto facile da memorizzare, in quello che è ormai un game molto apprezzato.

Stiamo parlando del nuovo campione di Conto alla Rovescia, il game show che anticipa il telegiornale della rete ammiraglia di Mediaset e che vede come conduttore una delle colonne dei quiz televisivi, Gerry Scotti. Di chi stiamo parlando?

Il suo nome è Fabio Toffa: ed è una persona e una personalità che si sta imponendo nel preserale degli italiani. Ma chi è Fabio Toffa, il campione di Conto alla Rovescia che si è imposto in questi giorni di Natale? E’ presto detto.

Conto alla Rovescia, chi è Fabio Toffa, il leader di Gerry Scotti: anni, campione rugby under 35

Nel preserale di Canale 5, guidato magistralmente da Gerry Scotti, nelle puntate delle serate di Natale e di Santo Stefano ha regalato emozioni molto intense ai telespettatori.

Da una vittoria sfiorata alla vincita più alta ottenuta fino ad oggi. Come sono andate le cose? Ecco. A Valerio Mantovani nella puntata del 26 Dicembre 2019, è subentrato Fabio Toffa.

Si tratta di un personaggio molto intrigante, che è piaciuto a molto fan del programma. Si tratta, in primo luogo di un atleta. La sua origine è bresciana e nella vita la sua grande passione è per il rugby.

Fabio Toffa ha 46 anni ed è di Flero. E’ noto per essere campione over 35 di rugby. Il bresciano, fisico importante, barba lunga e curata a contraddistinguerne il volto facendo da contraltare al look calvo, ha subito creato chimica col pubblico e con Gerry Scotti. Ma soprattutto, alla prima occasione, ha vinto.

Infatti, arrivato alla manche finale con 73.200 euro con destrezza e conoscenza, ha saputo rispondere alle venti domande utili per vincere 63.471 euro. Al momento, questo risulta essere il bottino più elevato mai raggiunto nel game finora.

Fabio Toffa ha continuato a tenere banco nei giorni di Natale e post Natale dopo l’exploit del 26 Dicembre: il campione in carica è rimasto, anche nella puntata dal 27 Dicembre 2019 ancora una volta lui. Applaudito e sostenuto dal pubblico Fabio Toffa ha impreziosito la serata successiva nei due giorni successivi ha provato a bissare il successo.

Conto alla Rovescia, Fabio Toffa confermato campione ma non vince

Il 46 enne di Brescia e campione italiano over 35 di rugby inftti nella puntata del 29 dicembre 2019 ha ottenuto la conferma come campione ma al Time Out ha risposto solo a 18 domande e si ha perso 67,850 euro.

La sera prima, nel corso della puntata del 28 Dicembre 2019 Fabio Toffa si era sì confermato campione ma, puntatndo al montepremi pari a 73,125 euro, non ha saputo andare oltre le 16 risposte. Nulla da fare, per lui, dunque, anche in questo caso. In precedenza, il campione, al 27 Dicembre, ha dato parimenti solo 16 risposte utili, e pertanto non si è assicurato il montepremi che partiva da un totale di 70,400 mila euro.

