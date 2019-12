Conto alla Rovescia, chi è Massimo Pisani, il nuovo campione del preserale di Gerry Scotti: età, professione, quanto ha vinto

Ha saputo imporsi subito, diventando immediatamente protagonista dell’appuntamento col gioco preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, cioè Conto alla Rovescia. Dopo gli emozionanti passaggi degli ultimi giorni che avevano visto un campione in particolare imporsi e durare abbastanza, oltre che vincere un ricco montepremi, ecco un nuovo leader, un nuovo campione. Di chi si tratta?

Il suo nome è Massimo Pisani e non solo è diventato campione, ma ha anche vinto subito il montepremi in palio. Quando ha vinto? Come è andata? Come ha sviluppato la sua performance nel Time Out? Ecco tutte le risposte.

Conto alla Rovescia,

chi è il nuovo campione Massimo Pisani: cosa è successo ieri 17 Dicembre nel gioco preserale con Gerry Scotti: montepremi, Time Out

Nella puntata del 17 dicembre 2019, è arrivato un nuovo campione, e si tratta di Massimo Pisani. Il nuovo leader, nel gioco finale del time out ha collezionato subito un trionfo: infatti rispondendo in modo corretto alle 20 domande ha vinto il montepremi pari a 12,194 euro.

Per la precisazione, Massimo Pisani ha affrontato il gioco ormai noto del Time out partendo con un montepremi pari a 55,000 euro e, nell’affrontare la scalata, ha risposto in modo positivo a tutte le 20 domande e di conseguenza ha vinto. Nel frattempo il montepremi era però sceso, e di conseguenza quanto ha incassato il nuovo campione?

Massimo Pisani ha guadagnato, rispondendo alle 20 questioni, la bellezza di 12,194 euro. Ma chi è Massimo Pisani?

Nella dinamica rapida del game, c’è stato a dire il vero poco tempo per assimilare alcune delle particolarità che lo contraddistinguono: quel che è noto è che Massimo Pisani è di Reggio Emilia e che di professione fa l’Architetto.

Il nuovo campione, che ha subito creato una certa chimica e alchimia con il conduttore Gerry Scotti, subentra ad altri leader le cui sorti in gara erano proseguite con alterna fortuna.

Aggiornamento ore 01,59

Infatti nelle puntate precedenti si era imposto un altro personaggio: Alessandro Cavalieri era il campione del game show di Canale 5. Si è trattato di un rappresentante di autoscontri, un 36enne di Reggio Emilia che nel game si è subito imposto brillantemente.

Sabato sera era arrivato al time out ha giocato per un montepremi pari a 52,250 euro ma ha risposto solo a 18 domande e dunque non ha vinto il montepremi.

E invece, come è andata il giorno dopo? Nella puntata di domenica sera di Conto alla Rovescia il campione si è confermato. Ancora un sera da leader per Alessandro Cavalieri che, per appunto è arrivato al Time Out con un montepremi di 67.600 potenzialmente alla sua mercè. Ce l’ha fatta?

Ebbene, purtroppo per lui no. Perchè, in effetti, giunto al gioco finale il campione in carica ha risposto in maniera positiva a 17 sole domande, e pertanto non ha vinto neppure in questa puntata il montepremi in palio.

E nelle puntate precedenti cosa era successo? Come accennato, Venerdì sera nel preserale di Gerry Scotti si è assistito alla conferma del brillante e giovane campione precedente, vale a dire Mattia Batinti, il simpatico studente universitario diciannovenne che, come visto, in precedenza non solo si era laureato campione, ma aveva anche vinto un significativo montepremi.

Dunque, nella serata di venerdì Mattia ha mantenuto la leadership di Conto alla Rovescia. Ma quanto ai soldi, come è andata in questa occasione?

Ebbene, il ragazzo perugino è giunto alla manche del Time out ma pur disputandosi un corposo montepremi pari a 48,540 euro, non ha saputo andare fino in fondo. Infatti, ha risposto solo a 17 domande, non vincendo dunque nulla in termini monetari.

aggiornamento ore 5,13

In precedenza, Mattia Batinti si era confermato campione pur non essendo riuscito ad arricchire il bottino che si è già accaparrato.

Il nuovo campione, confermatosi, è Mattia Batinti: ma lo studente perugino non aveva saputo però vincere. Infatti, arrivato al time out si giocava ben 56,950 euro ma ha dato solo 15 risposte utili e pertanto non si è accaparrato il montepremi.

Mattia è un ragazzo di 19 anni che ha subito catturato l’attenzione non solo di Gerry Scotti ma anche del pubblico per la sagacia con cui ha affrontato la gara.

Il giovane, che viene da Perugia, ha superato le concorrenze ed è arrivato alla gara del Time Out: laddove, partendo da 54.000 euro di montepremi, ha saputo dare le venti risposte esatte utili per arrivare alla vittoria.

Di conseguenza, complici i tagli del malloppo, il concorrente ha portato a casa la bellezza di 29,643 euro di montepremi. E’ il 4° concorrente che vince nel preserale da quando è in onda.

In precedenza c’era stata una conferma a Conto alla Rovescia, il seguito programma preserale di Gerry Scotti che su Canale 5 tira la volta al TG e, poi, ovviamente, alla prima serata. Dopo essere salito alla ribalta nella puntata precedente, infatti, il campione in carica Carlo Paolicelli si è confermato. Nella puntata di ieri, il concorrente è giunto al Time Out con una chance di vittoria pari a 62.000 euro di montepremi ma, non riuscendo a rispondere a più di 18 domande nei tempi prescritti, il campione non ha vinto il bottino.

Prima ancora, il nuovo campione Carlo Paolicelli, non aveva saputo far molto di meglio. Il 39 enne della provincia di Foggia nella manche del time out giocandosi un montepremi di 53,500 euro non ha saputo vincere perchè ha dato solo 18 risposte esatte. Dunque per appena due domande non si è accaparrato il bottino.

Aggiornamento ore 7,50