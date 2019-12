Conto alla Rovescia, chi è Patrizia, la nuova campionessa del game preserale di Gerry Scotti su Canale 5: età, origine, città, lavoro, come è andata in gara

Ancora emozioni nel programma preserale di Canale 5 Conto alla Rovescia, il gioco condotto da Gerry Scotti che ha preso il posto di un’altra nota avventura del noto conduttore, ovvero Caduta Libera con l’arrivo sulle scene di una nuova campionessa che ha rubato lo scettro al precedente leader e, secondo alcuni che erano davanti alla tv, anche la scena dal punto di vista dell’attenzione del pubblico.

Chi è? Da dove viene? Come è andata in gara? Come si è svolta la competizione nella giornata di ieri? Lei si chiama Patrizia Evangelista, ha 64 ed è di Cesena. Ma chi è nel dettaglio Patrizia Evangelista, cosa possiamo già scoprire su di lei? Ecco tutto quello che è emerso.

Conto alla Rovescia, chi è Patrizia, la nuova campionessa del game preserale di Gerry Scotti su Canale 5: anni, dove vive, che lavoro fa, Time Out, montepremi

Nel game preserale del buon Gerry, quindi è stata incoronata come nuova campionessa Patrizia Evangelista una 64 di Cesena che nel gioco ha preso il posto di Riccardo, il precedente leader. Ma chi è la campionessa?

Patrizia Evangelista la nuova campionessa di Conto alla Rovescia il game show preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, ha sessantaquattro anni, è una insegnante di lingua e letteratura inglese a Cesena ma in realtà lei è originaria di Trieste.

La donna sembra aver già raccolto diverse simpatie tra i fan del programma. La 64enne tra l’altro se l’è cavata piuttosto bene nella puntata di ieri, almeno fino al Time out.

La campionessa, una donna 64enne è infatti giunta al turno del Time out con la possibilità di vincere un montepremi pari a 79,950 ma nella disputa delle domande ha saputo, pur se lodevolmente, rispondere solo a 16 quesiti e di conseguenza non ha potuto vincere il malloppo in gara.

Era successo, invece, in precedenza, al campione che l’aveva anticipata. Chi era? E quanto aveva vinto? Dopo esser salito alla ribalta nel giorno di Sabato, anche Domenica 01 Dicembre 2019 si è confermato: dunque Riccardo Evangelista è tornato ad essere il campione del programma di Gerry Scotti. Come è andata la sua performance?

Riccardo Evangelista come noto era arrivato al Time Out con un montepremi pari a 48,685 euro, e nella disputa delle domande finali ha risposto esattamente a tutte le questioni e di conseguenza ha vinto il montepremi che, ne corso della gara, è stato dimezzato a 24,904 euro.

In precedenza, pur laureandosi campione, il leader ora battuto dalla insegnante cesenate era salito sullo scettro del campione arrivando al Time Out con oltre 77 mila euro in gioco.

Purtroppo per lui, avendo risposto ‘solo’ a 17 domande in modo positivo, non ha potuto vincere il montepremi. Poi, come visto, si è rifatto il giorno dopo. Ma con l’inizio della settimana, è stato battuto e ora c’è una nuova campionessa.

