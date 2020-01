Conto alla Rovescia, la campionessa Sabrina Butera si conferma e vince ancora: ecco quanto e il totale delle sue vincite finora da Gerry Scotti

Come è andata la continua corsa a Conto alla rovescia, il noto e seguito programma game del preserale di Canale 5 condotto come noto da Gerry Scotti?

Altro giro altra corsa nell’ormai noto programma preserale della rete ammiraglia Mediaset: come è andata nella puntata del 2 Gennaio? Ebbene, nel giorno numero due del 2020, a Conto alla Rovescia c’è stata la conferma della campionessa che risponde, come sappiamo, al nome di Sabrina Butera.

Come è stata la sua performances? Sabrina Butera, la campionessa di Lainate (Milano) è arrivata al Time Out con un montepremi disponibile pari a 66,975 euro.

Conto alla Rovescia, la campionessa Sabrina Butera si conferma e vince oltre 60 mila euro: ecco il totale dei suoi guadagni

La bravura della campionessa, dimostrata già in precedenza, è venuta fuori tutta insieme quando, appunto, ha saputo rispondere a tutte e venti le domande riuscendo così dunque a vincere il montepremi rimasto, per di più, intatto.

Dunque Stefania ha vinto la cifra intera: sommando a quanto aveva già vinto in precedenza, è già arrivata a 98,991 euro.

Aggiornamento ore 00.49

Nel game show che anticipa il telegiornale della rete ammiraglia di Mediaset e che vede al timone il guru dei quiz televisivi Gerry Scotti, la campionessa era salita alla ribalta nella puntata del 30 dicembre 2019. Arrivava come nuova campionessa Sabrina Butera.

La leader di Lainate, Milano, ed è arrivata al time out giocandosi un montepremi di 71,300 euro: la campionessa ha subito vinto. Sabrina Butera ha saputo dare tutte e venti le risposte giuste e si è aggiudicata il montepremi in palio, che nel frattempo era sceso a 32,116 euro.

E in precedenza? Prima di lei c’era stato il ‘regno’ di Fabio Toffa. Confermandosi dopo il boom del 26 Dicembre, il campione in carica era rimasto anche nella puntata dal 27 Dicembre 2019 ancora in sella. Ma come era andata a Fabio Toffa. negli ultimi giorni?

Il 46 enne di Brescia campione italiano over 35 di rugby, nella puntata del 29 dicembre 2019 ha ottenuto la conferma come campione. Tuttavia nel Time Out ha risposto solo a 18 domande e si è perso la chance di accaparrarsi il montepremi pari a 67,850 euro.

La sera prima, quella relativa alla puntata del 28 Dicembre 2019 invece, la stessa sorte, più o meno: Fabio Toffa si è confermato campione ma, giocandosi il montepremi pari a 73,125 euro, non ha saputo andare oltre le 16 risposte. Nulla da fare, per lui, dunque, anche in questo caso.

In precedenza, il campione, al 27 Dicembre, ha dato parimenti solo 16 risposte utili, e pertanto non si è assicurato il montepremi che partiva da un totale di 70,400 mila euro.

aggiornamento ore 7.04

Valerio Mantovani ha ceduto il titolo, nella puntata del 25 Dicembre 2019, a Mario Federico di Sestri Ponente. Il neo campione in carica era arrivato al Time Out con 82.500 euro, il montepremi potenziale più alto ottenuto nella breve storia di Conto alla Rovescia. Gli ingredienti erano tutti per un perfetto Natale ma a Mario mancavano due risposte per accaparrarsi il malloppo.

Alla vigilia di Natale, dopo il ‘mini regno’ del 34enne ragusano di Scicli Pietro di Rosa, è stata la volta del 42enne di Seragno, responsabile commerciale nel settore delle assicurazioni. Valerio era arrivato alla manche del Time Out con la possibilità di giocarsi un montepremi pari a 62.150 euro, montepremi ottenuto dalla manche dei Vasi Comunicanti. Il neo campione in carica, però, ha sfiorato il colpaccio, rispondendo correttamente a diciannove delle venti domande necessarie e, pertanto, non ha vinto il montepremi.

Il precedente campione, Pietro di Rosa, era salito sulla scena Domenica 22 Dicembre 2019, superando abilmente gli avversari. Nella sfida finale di domenica, al Time Out, si giocava un montepremi pari a 57.750 euro. Per tre risposte, al primo colpo, non ha vinto il montepremi. Nella puntata successiva, invece, ha avuto la possibilità di giocarsi un montepremi pari a 57.750 euro, il campione ha risposto correttamente solo a quattordici domande, ben lontano delle venti necessarie per vincere il malloppo.

Aggiornamento ore 11,10