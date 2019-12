Continua la consueta alternanza nel programma preserale di Canale 5 Conto alla Rovescia: nel gioco condotto da Gerry Scotti che ha preso il posto di un’altra nota avventura del noto conduttore, ovvero Caduta Libera si è vissuta un’altra giornata di svolta. Cosa è successo?

Nel game preserale del buon Gerry, nella puntata del 4 dicembre 2019 infatti è arrivata una nuova campionessa. Si tratta di Francesca Cannizzaro che di professione fa l’archeologa.

Conto alla Rovescia, nuova campionessa al comando: è Francesca Cannizzaro. Ecco come è andata ieri, montepremi e Time Out

La nuova campionessa, è giunta al time out finale con un montepremi pari a 63.000 euro ma non ha saputo rispondere bene a tutte le domande, solo 17 in totale, e quindi non ha vinto il montepremi.

Invece nel giorno del 3 dicembre 2019 era arrivato un nuovo campione. Di chi si tratta? Il suo nome è Marco Mandurino, ed è un 26enne di Taranto. Cosa è successo ieri in puntata? E’ presto detto.

In pratica nel noto round del Time Out Marco Mandurino poteva giocarsi un montepremi pari a 59,400 euro ma ha risposto in modo giusto e corretto solo a 16 domande e pertanto non ha vinto nulla.

In precedenza nella puntata del giorno prima era arrivata una nuova campionessa che batte Riccardo, il precedente leader. Si tratta di Patrizia Evangelista una 4 di Cesena che nel gioco ha dato davvero il meglio di sé.

Patrizia Evangelista è dunque la nuova campionessa di Conto alla Rovescia il game show preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. La donna 64enne è arrivata nel turno del Time out con la possibilità di vincere un montepremi pari a 79,950 ma nella disputa delle domande ha saputo, pur se lodevolmente, rispondere solo a 16 quesiti e di conseguenza non ha potuto vincere il malloppo in gara.

Era successo, invece, in precedenza, al campione che l’aveva anticipata. Chi era? E quanto aveva vinto?

Conto alla Rovescia, Riccardo si conferma campione, montepremi, risposte esatte, quanto ha vinto

Dopo esser salito alla ribalta nel giorno di Sabato, anche Domenica 01 Dicembre 2019 si è confermato: dunque Riccardo Evangelista è tornato ad essere il campione del programma di Gerry Scotti. Come è andata la sua performance?

Riccardo Evangelista è arrivato ieri al Time Out con un montepremi pari a 48,685 euro, e nella disputa delle domande finali ha risposto esattamente a tutte le questioni e di conseguenza ha vinto il montepremi che, ne corso della gara, è stato dimezzato a 24,904 euro.

Nella serata di Sabato 30 Novembre il nuovo campione si era imposto ai competitor. Riccardo Evangelista, 32 enne di Frosinone però, nel Time Out non aveva saputo rispondere a tutte le domande, per la precisione ha indovinato solo 17 quesiti e di conseguenza, dunque, non ha vinto il montepremi.

E in precedenza? Nella sarata del 29 Novembre, invece, il campione che si era confermato era stato Antonio Malavolta, l’operaio di Grottammare che era arrivato al Time out con un possibile montepremi di 66,700 euro. Ma nel gioco finale, rispondendo positivamente a sole 15 domande non ha vinto alcunché. E nel giorno prima?

Nella giornate del 28 novembre 2019 era arrivato forse un nuovo campione. Di chi si tratta? Il suo nome è Antonio Malavolta, operaio di Ascoli. Il suo percorso è stato particolarmente vibrante in puntata.

Infatti, è giunto al Time out con 58,650 euro da giocarsi: e nel gioco finale, pur se in difficoltà ha vinto il montepremi rispondendo positivamente a tutte e 20 le domande. Avendo però ‘tagliato’ la somma in gioco, la sua vincita ammonta a 29,261 euro.

E nel turno precedente invece come era andata? Nella puntata del 27 Novembre 2019 si è infatti confermato come campione Pierluigi Tolardo, il novarese che già ieri aveva strappato la leadership alla precedente campionessa. Suo malgrado, però, il campione non è riuscito a vincere alcunché in denaro. Perchè? Cosa è successo?

In corso d’opera, il campione infatti è arrivato alla manche del Time Out con la possibilità di vincere un montepremi pari a 60,375 euro ma per via di una sola risposta non è riuscito a portarsi a casa il malloppo. E in precedenza, invece, come era andata?

Nella puntata del 26 Novembre 2019 a Conto alla Rovescia si era appunto laureato come nuovo campione Pierluigi Tolardo, il 56 enne di Novara. E’ arrivato alla manche del Time Out in scioltezza.

Lì, però, pur giocandosi un montepremi pari a 45,475 euro, dovendo dare venti risposte utili purtroppo, al gong dei tre minuti, ne ha date 19. Di conseguenza, per una sola risposta, non ha vinto il montepremi.

E in precedenza che cosa era successo nel game show?

E’ presto detto. Già divenuta leader nella giornata di Domenica quando si è imposta come una nuova campionessa, la simpatica Annalisa Carota si è confermata al comando del game show.

Annalisa, membro dell’aeronautica militare dunque è ancora la campionessa del programma che conduce alla prima serata su Canale 5.

La militare di origini napoletane e residente a Pisa, Annalisa Carota, nella puntata di ieri è arrivata al Time out con un montepremi di 48,875 euro. Tuttavia, suo malgrado, pur confermandosi campionessa, non ha saputo rispondere a tutti i quesiti.

La donna ha indovinato 16 domande soltanto e per questo non ha incassato il bottino. Era già successo lo stesso in precedenza. Infatti, Annalisa domenica al Time Out, con un montepremi pari a 52.500 euro, non ha risposto in modo positivo a 16 domande, e dunque non ha saputo vincere la cifra suddetta.

E in precedenza, cosa era successo nel programma di Gerry Scotti? In pratica, Sabato sera c’era stata una nuova campionessa, chiamata Roberta, che di professione fa la pasticcera e vive e lavora a Udine. La donna, giunta al Time Out, non ha saputo accaparrarsi in montepremi in palio, pari a 54,450 euro per via si appena due risposte.

Quanto, invece, alla giornata di Venerdì, il pretendente campione in carica Massimo Parecchini si era imposto per la quinta volta come campione. Arrivato però anche lui al Time Out, non aveva saputo imporsi nel gioco finale perdendo così il montepremi in palio pari a 42,720 mila euro per due risposte mancanti, centrandone dunque solo diciotto su venti.

Di conseguenza, il suo livello di vittorie materiali si è fermato a 39,041, vinti in precedenza.

Dopo i fasti di Caduta Libera, che si è chiuso con il torneo dei campioni che ha visto trionfare Nicolò Scalfi, è arrivato sulla rete ammiraglia Mediaset un nuovo game nel preserale. Si tratta di Conto alla Rovescia. Nella ricerca di spazio vitale nella lotte del preserale, il nuovo format sgomita provando a lanciare nuovi campioni da game show. A imporsi era stato proprio lui, Massimo Parecchini.

Massimo Parecchini, campione 43enne del programma di Gerry Scotti, alla sua quarta serata da leader ha finalmente, per lui, trovato la forza di vincere: infatti, ha vinto proprio ieri la bellezza di oltre 30 mila euro, per la precisione 30.041 euro nella nota manche Time Out.

Era, in pratica, la fase in cui nelle sere precedenti il campione aveva toppato. Massimo, confermato campione, era infatti già arrivato alla manche del TIME OUT, giocandosi per esermpio nella sera precedente oltre 50 mila euro, ma per una sola risposta non data entro i tre minuti, ha perso il bottino.

Il programma dunque potrebbe essere a una svolta con la prima vera vincita da quando è iniziato. Intanto iniziano a partire le analisi i dati auditel del programma di Gerry Scotti. Che per esempio nella precedente puntata, come nella premiere, ha incassato il 20,33% pari a 4,2milioni circa di telespettatori, con quattro punti di distacco in meno rispetto a L’Eredità di Rai Uno.

Su Canale 5, dopo Pomeriggio Cinque, è arrivato infatti Conto alla rovescia, il nuovo quiz guidato da Gerry Scotti.

Il format del game vanta tra i creatori LeBron James. In linea di massima però ha una natura “made in Italy”. La casa di produzione è la Dry Media, che produce tra le altre cose anche Alessandro Borghese 4 Ristoranti, ed è alla prima volta con un game show puro.

Nella seconda puntata della stagione appena partita di Conto alla rovescia Massimo, il campione già laureatosi leader ieri, si è confermato ed ha vinto il game nel gioco finale denominato Time out. Tuttavia, suo malgrado, per due risposte errate non vince nulla. Ci riproverà ancora.

Conto alla rovescia: il regolamento, quando va in onda, dove vederlo

Ma in cosa consiste questo gioco? Ecco alcune indicazioni sul regolamento. Ad ogni puntata ci saranno cinque concorrenti che si sfideranno in varie manche: Passo o chiudo, Le eccezioni, Sembra ieri e I vasi comunicanti. A questi round si alterneranno i vari Conto alla rovescia, che danno il nome del game. Dietro un countdown gigante a scandire il tempo, come una bomba pronta ad esplodere… da non confondere col format israeliano Boom! In parole povere chi si ritroverà a tempo scaduto, come si suol dire, “col cerino in mano”, verrà eliminato. Sarà così finché non ne rimarrà soltanto uno che affronterà la fase finale, quella del Time Out.

Ecco che cosa prevede dunque il game. Il campione, per portarsi a casa il malloppo che può arrivare a oltre i 100 mila euro, entro tre minuti dovrà dare 20 risposte esatte. Ogni volta che risponderà correttamente a tre domande consecutive si fermerà il tempo. Potrà continuare la sua scalata senza l’assillo del countdown ma, al primo errore, il conto alla rovescia ripartirà inesorabile.

Riuscirà un game show, sulla carta, adrenalitico, a insidiare Insinna e L’Eredità? Agli ascolti l’ardua sentenza…

Molta attenzione hanno preso le tre ‘manches‘ si chiamano Passo e chiudo, Le Eccezioni e ‘Sembra ieri‘, permettono di accumulare un corposo montepremi.

Si tratta di manche nelle quali ogni risposta vale 5 mila euro, cifra che viene disputata da cinque concorrenti e un campione in carica.

Come detto, il campione della prima puntata, Massimo si è confermato. Nella serata del debutto, lunedì, è arrivato alla manche finale con 66,500 euro di montepremi. Nell’ultima fase, chiamata time out doveva dare 20 risposte esatte entro tre minuti.

Da regolamento, quando il campione ha dato tre risposte di fila, il tempo si è fermato: di conseguenza il campione ha provato a dare più risposte corrette possibili, perchè, da regolamento al primo errore ripartiva il countdown.

Complici gli errori dovuti alla fretta e la l’interpretazione di Gerry Scotti nella lettura, per una sola risposta il campione non ha portato a casa alcunché.

