“Io sono contrario a una tassa sugli extraprofitti perché è una cosa da Unione sovietica e noi non siamo contro chi ha successo”. Sono le parole di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, alla Conferenza degli Enti locali del partito azzurro a Perugia.

“Non possiamo fare la guerra alle banche – ha detto – e a me non lo ha chiesto nessuno, non lo possiamo fare perché aiutano. Possono dare un contributo, e lo decideremo con il governo, ma non deve essere una tassa”.

Aggiornamento ore 11.29

“‘Far pagare i banchieri, non gli operai’, ha detto domenica scorsa Matteo Salvini sul palco di Pontida. Un messaggio chiaro, inequivocabile e soprattutto condiviso dalla stragrande maggioranza degli italiani”.

Aggiornamento ore 16.01

“Ricordo che negli ultimi due anni, a causa dell’ingiustificato e folle rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce, i primi sette istituti di credito italiani hanno quasi raddoppiato gli utili: +93%. E’ quindi giusto ed equo che siano loro, ora, a contribuire per redistribuire la ricchezza e favorire non solo le classi meno agiate del Paese ma anche la crescita economica”, prosegue l’esponente leghista.

Aggiornamento ore 18.32