Contrasto allo Spaccio a Castelnuovo di Porto: la dinamica

Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato inoltre la Polizia ad intervenire in zona Castelnuovo di Porto, nel merito è stata intercettata una vettura utilizzata per rifornire di droga il quartiere Giardinetti. Gli agenti, in abiti civili con un’auto civetta, hanno pedinato la macchina e il suo autista prima di poterlo perquisire. Nella vettura ben nascosti c’erano 12 pacchi contenenti hashish per un peso complessivo di oltre 14 kg.

Il successivo controllo domiciliare ha permesso di rinvenire altro stupefacente, per un totale di 61 kg, oltre ad altri strumenti utilizzati per lo spaccio. Bloccata anche una seconda persona, presente nella casa, un 31 enne di origine albanese che aveva tentato di scappare alla vista dei poliziotti. Entrambi sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti, presso le carceri di Latina e Frosinone.

Seguono aggiornamenti