Controesodo, le previsioni sul traffico per l’ultimo weekend di vacanze

Il weekend conclusivo delle vacanze estive è segnato da un incremento significativo del traffico automobilistico lungo le principali arterie stradali italiane, con il rientro di milioni di persone verso le grandi città del Centro-Nord. La rete Anas prevede un aumento costante della viabilità con il bollino rosso da venerdì 30 agosto fino a domenica 1° settembre, giornata in cui si attende il picco degli spostamenti. Viabilità Italia prevede un’intensificazione del traffico dovuto al ritorno dalle località di villeggiatura, sia dalle coste del sud che dalle montagne del nord, così come dai confini di Stato.

Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha adottato diverse misure per garantire la fluidità del traffico su tutta la rete stradale nazionale. Per agevolare il rientro, l’ente ha potenziato la presenza del personale e ha sospeso temporaneamente 906 cantieri, corrispondenti al 70% di quelli attivi, fino al 3 settembre. Queste misure mirano a ridurre i disagi per gli automobilisti e a favorire uno scorrimento più agevole del traffico, in particolare in direzione nord, dove si prevede un aumento significativo degli spostamenti a partire dal tardo pomeriggio di domenica. Il divieto di transito per i veicoli pesanti sarà in vigore sabato 31 agosto dalle ore 8 alle 16 e domenica 1° settembre dalle 7 alle 22, per agevolare ulteriormente il flusso veicolare.

Le autostrade e le strade statali che attraversano diverse regioni italiane saranno particolarmente interessate dall’incremento del traffico. Tra queste, l’A2 “Autostrada del Mediterraneo,” che collega Campania, Basilicata e Calabria, e le strade statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria. In Sicilia, saranno interessate l’A19 Palermo-Catania e l’A29 Palermo-Mazara del Vallo. Anche in Sardegna si prevede traffico intenso sulla SS131 “Carlo Felice”.

Nel Lazio, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la A91 “Roma Fiumicino,” e la SS148 Pontina, insieme alla SS7 “Appia,” vedranno un aumento significativo della viabilità, collegando Roma con le località turistiche del basso Lazio. L’itinerario E45, comprendente le SS675 e SS3 bis, attraversa l’Umbria, la Toscana e l’Emilia-Romagna, unendo il nord-est al centro Italia, mentre le direttrici SS1 Aurelia, SS16 “Adriatica” e la SS309 “Romea” saranno interessate da movimenti di massa lungo la costa tirrenica e adriatica.

Nel nord Italia, diverse arterie stradali saranno particolarmente congestionate. Tra queste, il Raccordo Autostradale RA10 “Torino Caselle” in Piemonte, i RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, la SS45 “di Val Trebbia” in Liguria, e la SS26 “della Valle D’Aosta”. La SS51 “di Alemagna” in Veneto sarà una delle vie principali per chi rientra dal nord-est. Anas prevede code e rallentamenti significativi, specialmente nelle ore di punta del weekend.

