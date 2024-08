Controlli a Ferragosto a Roma: sequestrati 800 articoli illegali

Durante il periodo di Ferragosto, la Polizia Locale di Roma Capitale ha intensificato le operazioni di controllo sul commercio abusivo e sulla sicurezza stradale, portando a risultati significativi in varie zone della città. In particolare, sono stati sequestrati oltre 800 articoli venduti illegalmente, mentre sono state elevate circa 700 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. Tra gli episodi più rilevanti, un venditore abusivo è stato denunciato per furto ai danni di una coppia di turisti. I controlli si sono concentrati sia nelle aree turistiche del centro storico che sul litorale romano, coinvolgendo diverse pattuglie della Polizia Locale.

Le pattuglie dei Gruppi GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e X Mare hanno effettuato numerosi sequestri di merce illegale, concentrandosi in particolare su Ostia e altre località del litorale romano. Tra gli articoli sequestrati figurano bigiotteria, giocattoli, maschere, palloni e gonfiabili, per un totale di oltre 800 pezzi. I controlli sono stati intensificati anche nel centro storico, con interventi nelle principali piazze e monumenti, tra cui Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Colosseo, Pantheon e Piazza Navona.

Aggiornamento ore 11.00

Nelle aree turistiche del centro storico di Roma, la Polizia Locale ha condotto una serie di operazioni mirate al contrasto della vendita di articoli contraffatti. Gli agenti del I Gruppo Centro hanno sequestrato numerosi articoli, tra cui borse, cinture e portafogli con marchi falsi, che venivano venduti illegalmente ai turisti. Questi sequestri rientrano in un più ampio programma di controlli finalizzato a tutelare sia i consumatori che i commercianti regolari. L’operazione ha portato a significativi risultati, contribuendo a ridurre il fenomeno del commercio abusivo e della contraffazione, che danneggiano l’economia locale e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.

Aggiornamento ore 14.00

Tra gli interventi più rilevanti, la Polizia Locale ha individuato e denunciato un venditore abusivo di nazionalità senegalese, responsabile del furto di diverse centinaia di euro ai danni di due turisti stranieri. L’uomo, dopo aver tentato di vendere braccialetti in Piazza della Trinità dei Monti, ha sottratto con destrezza il denaro alla coppia. Gli agenti lo hanno rintracciato e arrestato il giorno seguente. Parallelamente, le operazioni di controllo stradale hanno portato alla rilevazione di circa 700 infrazioni al Codice della Strada. Le sanzioni elevate riguardano soprattutto il mancato rispetto delle norme di sicurezza stradale, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire la sicurezza sulle strade capitoline.

Aggiornamento ore 15.00