Controlli a tappeto dei carabinieri nelle periferie ad Aprilia, Cisterna e Cori

I carabinieri di Aprilia da ieri sono impegnati in un controllo a tappeto del territorio, specialmente nelle periferie dove più forte è la richiesta di percezione di sicurezza. Decine di militari stanno effettuando posti di blocco e verifiche ad Aprilia, in particolare a Fossignano, Campo di Carne, Carano, Campoverde, La Gogna, ma anche a Cori e Cisterna. Un segnale di presenza dello Stato che fa bene alla fiducia che i cittadini ripongono nelle forze dell’ordine.

Ci sono già i primi risultati, con tre arresti: un 37enne nato in India e domiciliato a Cisterna poichè a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di kg. 1,6 di bulbi di “papavero da oppio essiccato”, suddiviso in 10 buste di cellophane di colore bianco; una 25enne, nata in Romania e domiciliata ad Aprilia, poiché a seguito di controllo risultava gravata da un “ordine di esecuzione per la carcerazione” emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri, dovendo espiare la pena di 2 anni, 3 mesi e 13 giorni di reclusione, per i reati di rapina e lesioni commessi a Colleferro nel 2017; un 26enne di origini nigeriane, beccato mentre tentava di entrare con la forza all’interno di un centro di prima accoglienza a Cori, dove erano state ospitate l’ex compagna e i due figli minori, vittime di violenza da parte dell’uomo. Il 26enne ha anche opposto resistenza ai carabinieri.

Denunciate altre due persone: un 25 indiano residente a Cisterna per reati inerenti gli stupefacenti e un 31enne indiano di Lanuvio, che in casa aveva 215 grammi di bulbi di papavero da oppio tritato ed essiccato. Segnalate infine tre persone per possesso di droga.