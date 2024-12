Controlli al Tufello, tre arresti durante controlli dei carabinieri

Nel quartiere Tufello e nelle aree limitrofe di Roma, i carabinieri della Compagnia di Montesacro hanno condotto controlli straordinari che hanno portato all’arresto di tre persone. Durante le operazioni, sono state identificate 90 persone, una delle quali segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti, e controllati 70 veicoli. Gli arresti riguardano reati legati al traffico di droga e all’evasione dagli arresti domiciliari.

Al Tufello arrestata donna per droga

Nel corso dei controlli, una donna di 50 anni è stata arrestata nei pressi della sua abitazione, dove si aggirava con atteggiamento sospetto.

I carabinieri, insospettiti, hanno proceduto con una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo circa 30 grammi di cocaina e una somma in contanti di 125 euro, considerata provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati, e la donna è stata condotta in custodia per ulteriori accertamenti.

Poco dopo, i carabinieri della Stazione di San Basilio hanno arrestato un giovane romano di 20 anni, già noto per precedenti penali. Il ragazzo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un’altra persona, segnalata al Prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti.

La perquisizione personale e domiciliare ha portato al ritrovamento di un’ulteriore dose di cocaina e di 190 euro in contanti. Anche in questo caso, droga e denaro sono stati sequestrati, e il ventenne è stato posto sotto arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

Evasione dagli arresti domiciliari

Un terzo arresto ha riguardato un uomo di 45 anni, romano e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione senza alcuna autorizzazione. L’evasione ha portato all’immediata reclusione dell’individuo, considerato gravemente indiziato del reato.

Le operazioni rientrano in un piano di interventi mirati a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, con particolare attenzione al degrado urbano e alla sicurezza. L’iniziativa, promossa dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, si inserisce nelle attività del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.